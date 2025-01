Del Nido Benavente: “Se presentará una querella criminal por delito desobediencia”

El expresidente del Sevilla, José María de Nido Benavente, acaba un nueva batalla con el mismo destino: derrota. Pero se da por vencido. Nada más terminada la Junta General de Accionista al no poder ni cesar al Consejo de Administración ni tampoco tumbar las cuentas -que otra vez son negativas-, ya ha advertido públicamente que seguirá luchando por ser presidente del Sevilla y que en los próximos días impondrá una querella criminal contra el actual Consejo de Administración del Sevilla, liderado por su hijo José María del Nido Carrasco, y convocará una nueva Junta General Extraordinaria, la cual apunta a que se irá para el próximo mes de marzo de 2025.

La abstención y la seducción de 'Los Americanos'

Del Nido Benavente analizó la Junta General de Accionistas ante los medios de comunicación nada más terminar: “Llegamos a las 5 de la tarde nos encontramos con la sorpresa de que yo que tenía acreditadas desde ayer las acciones de ese ogro llamado ‘Los Americanos’ a los que había que seducir a mi padre para que se apartara de ellos, estaba intentando ser seducido por el presidente del Sevilla y por sus abogados y de momento me habían quitado de la cartulina 8.600 o 8.700 acciones que titula Sevillistas Unidos 2020. Una vez que ese cariño momentáneo que a los actuales dirigentes del Sevilla habían sentido por ‘Los Americanos’, me reuní con el abogado de ellos y le hice ver la situación, reconsideraron ese cariño momentáneo, se apartaron del Nido Carrasco y de José Castro y compañía. Y reconsideraron su actitud y dijeron que no iban a votar con ellos. Consecuencia de ese cambio, a mí que me iban a permitir el derecho de voto porque si habrían ganado las votaciones, si Sevillistas Unidos hubiera votado con ellos, me han negado el derecho de voto y han sacado adelante todos los puntos del orden del día incumpliendo la legalidad e incumpliendo las innumerables sentencias que existen de los tribunales de lo mercantil y de los juzgados de primera instancia de Sevilla. No habrían ganado ni un solo punto del orden del día si no me privan del derecho de voto de mis acciones”, aseguró Del Nido Benavente.

Próximamente... una querella criminal

Asimismo, el expresidente del Sevilla anunció una nueva ofensiva ante los actuales dirigentes del club hispalense: “Lo hemos anunciado ya que los abogados la tienen incluso preparada, estaban previstos iros ahí a los juzgados de guardia pero hay que pegar un cambio, y se presentará la semana que viene por delito de desobediencia para el juzgado de primera instancia número 10 por delito societario por impedir el derecho de voto de forma ilegal a un accionista. Yo no lo he dicho, una sentencia de ayer volvió a decir del tribunal de lo mercantil que es un consejo ilegítimo”, comentó el máximo accionista sobre el próximo paso que tiene pensado dar.

Las acciones de Del Nido Benavente

José María del Nido Benavente, además, también habló sobre la abstención del grupo de ‘Los Americanos’: “En el primer punto del día cuando vieron que no me dejaban votar se han ausentado de la sala, es decir que no han llegado a emitir su voto en ningún sentido. Pese a ello, sin votar ‘Los Americanos’ no hay ni una sola votación en la que si hubieran permitido que mis 25.306 votos hubieran emitido su parecer habría ganado todas las votaciones”, comentó el máximo accionista del Sevilla.

La crítica situación económica del Sevilla

Por último, Del Nido Benavente habló sobre los números y la situación de las arcas de la entidad tras presentar, de nuevo, balance negativo: “Con el consejo que él está dando, que está llevando a la desaparición del Sevilla. Y ojo, que no es una afirmación gratuita, nosotros estamos ahora mismo en una situación económica en la que la disolución está más cercana a revertir la situación. Me llamabais agorero… Cuando unos ineptos están al frente de una sociedad, cuando personas incapaces no son las adecuadas para llevar una nave de estas características, pues ahí tienen. Vamos, se presentan con 81 millones de euros, con una facturación de 160 o 170 millones de euros y no tienen la desvergüenza de irse a su casa. Y encima cobran 1.700.000 euros…”, aseguró Del Nido Benavente