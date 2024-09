Del Nido Benavente tiende la mano y propone un pacto "con las familias" sevillistas que excluya a Castro y a su hijo

Sevilla/José María del Nido Benavente ha dado un paso que podría ser clave en el futuro del Sevilla. El ex presidente ha lanzado el mensaje y ofrece un pacto con "todas las familias sevillistas" para llegar a una solución a la complicada situación social, deportiva, económica e institicional que vive la sociedad, totalmente judicializada desde hace años.

"Si las familias Carrión, Alés y Guijarro quieren un pacto, hoy mejor que mañana. Que cada capital esté representado en el consejo de administración en relación a las acciones que poseen. Y yo no veto a nadie", ha dicho muy claro el máximo accionista en un comunicado en el que tiende la mano a los grandes paquetes de acciones. Sin embargo, omite en esta relación a los américanos, que en teoría van de su mano y que aglutinan alrededor del 10% del capital, aunque cuenta con ellos al proponer representación según el capital de cada grupo. El ex presidente ha recalcado que su única intención es "recuperar la grandeza que desgraciadamente hemos perdido gracias a la gestión nefasta de los señores Castro y Carrasco", a los que excluye del acuerdo y aclara que hay que "prescindir" de ellos.

Este llamamiento llega a menos de un mes de la Junta Extraordinaria de Accionistas, el día 9 de octibre. El comunicado lo hace después de verse obligado "por alusiones" a dar un paso. "Sevillistas, por alusiones y debido a las mentiras flagrantes del ilegítimo y de algunos grandes accionistas me veo en la obligación de aclarar ciertos términos y contar la verdad al sevillismo", explica. Para después seguir:

"Mi única intención como máximo accionista de la entidad es recuperar la grandeza que desgraciadamente hemos perdido gracias a la gestión nefasta de los señores castro y carrasco, carrasco y castro y el apoyo incondicional de las familias Carrion, Alés y Guijarro.

Tan es cierto que puedo votar pese al pacto al que se agarran y que dicen que finaliza en 2027, que en las dos ultimas juntas generales ni les he aprobado las cuentas del ejercicio ni les he aprobado la gestión, solo me limitan el votar en aquello que les perjudica, que es echarlos de una puñetera vez del Sevilla FC.

Si las familias Carrión, Alés y Guijarro quieren un pacto, hoy mejor que mañana. Que cada capital esté representado en el consejo de administración en relación a las acciones que poseen. Y yo no veto a nadie.

Se ha dicho en la reunión de peñas por el presidente de la entidad que lleva ocho meses en el pacto. Rotundamente falso. Desde noviembre de 2019 gobierna el tándem como consejeros delegados Castro y Carrasco. Son el denominador común de la ruina deportiva y económica del Sevilla FC.

Todo esto se soluciona muy fácilmente. Privando de su apoyo la familia Carrión, la familia Alés Matador, y la familia Guijarro, a quienes nos están llevando a la ruina mas absoluta. Social, económica, deportiva… ya lo último es gobernar contra la afición. Nadie los quiere. ¿No ha quedado claro en el último encuentro?