Del Nido Benavente y la “última batalla” del Sevilla: “Para ganarme hay que tumbarme, como Topuria”

A falta de poco más de un mes para que termine el 2024, se aproxima una nueva batalla, y puede que la “última” por el poder del Sevilla entre el máximo accionista de la entidad, José María del Nido Benavente, y su hijo, actual presidente del club, Del Nido Carrasco. Con las cautelares a favor de la sentencia del juzgado de primera instancia número 10, el expresidente del Sevilla insiste, tras hacerlo este fin de semana ante los peñistas sevillistas en el Algarve, en que no hay “argumentos” para que el actual consejo de administración no le deje votar con libertad en la próxima Junta General de 2024 tras la desagrupación de acciones que terminará el próximo 10 de diciembre.

Las sentencias de Del Nido Benavente

Este miércoles, durante un charla coloquio con distintas personalidades del mundo empresarial en la Sala Talento, José María del Nido Benavente ha descrito de forma clara y precisa cómo se encuentra la guerra accionarial y lo pasos que debe seguir, según los juzgados, para que vuelva a ser presidente del Sevilla en el corto plazo. Primero, el expresidente del club aseguró que ya es imposible que, legalmente, se le deniegue el voto: “El Juzgado de primera instancia número diez prohíbe expresamente a los dos, José Castro y Del Nido Carrasco, que puedan votar en mi nombre y que puedan concertar el voto de mis acciones pese al pacto de diciembre del 2019. Medida cautelar ejecutiva, porque las medidas cautelares, aunque se recurran, son ejecutables. Es decir, se tienen que cumplir. No es como las sentencias judiciales en las que hay que esperar a que sean firmes para poder votar. En el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla hay dos sentencias en la que dice que se me priva de mis acciones, comentó el expresidente.

Del Nido Benavente tras el acto del Encuentro de Peñas Sevillistas en el Algarve. / Mario Míjenz

El delito societario

Asimismo, Del Nido Benavente asegura que tras las resoluciones, si no le dejan votar en la próxima Junta General, que debe confirmarse la fecha en los próximos días, se cometería un “delito”: “En la certificación expedida ayer por el actual secretario del Consejo de la Administración del Sevilla, sin que esto sea una descalificación, aunque sí deportiva, bético profeso y confeso, y que presuma además de él, señor Alberto Pérez Solano -abogado del Sevilla- hay una resolución, también clave, de la sección quinta de la Audiencia de Sevilla, donde se dice que, pese al pacto yo puedo votar, y que, con libertad de criterio, podré ejercer mi derecho de voto en todas las juntas generales. Y después hay otra sentencia del juzgado mercantil número dos, que advierte al presidente del Consejo de la Administración, literalmente, para que, si a partir del día 10 de diciembre de 2024 impide mi derecho de voto, estará cometiendo cuando menos un delito societario. Eso lo dice el juez en una sentencia. Entonces, estoy convencido de que no van a utilizar otra argucia legal para impedir el derecho de voto porque hay resoluciones judiciales que lo amparan, y advertencia judicial sobre la posible comisión. Ya no hay argumentos ninguno para hacerlo. Si lo hacen, estarán incumpliendo la resolución del mercantil dos, la resolución de primera instancia diez, y la resolución a la que hago referencia en la sección quinta”, apuntó.

José María del Nido Benavente tras la Junta. / Mario Míjenz

Los pasos del juez

Por tanto, ¿qué necesita Del Nido Benavente para ser, de nuevo, presidente del Sevilla? El máximo accionista ha dejado claro que depende de las cautelares y que sólo tendrá que seguir, paso por paso, lo que le han dicho en los tribunales: “El juez, lo que tiene que hacer, es darme las medidas cautelares para ejercer el derecho de voto. Ahora, cuando convoque la Junta General, las voy a pedir, si me la da, se acabó la partida, si no, tendremos que seguir peleando. Se acabó la partida, ¿por qué? Porque la medida cautelar es ejecutiva, y si no la cumples, además del delito societario y del impedimento del derecho de voto, estás cometiendo un delito de desobediencia a la Autoridad Autónoma. Y hasta el juez de guardia te podría mandar detener. Si no me la dan ya, es la última batalla. Ya hasta los jueces en la última resolución me han dicho el mecanismo que tengo que utilizar para obtenerla. El juez del mercantil dos digamos que, en un acto de desesperación jurídica, dice ‘si el socio lo que quiere es ejercer es el derecho de voto irrevocable en una Junta General, que promueva un proceso declarativo, si cree que se le va a impedir votar’. Prácticamente literal lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin salirnos una línea, copiar el párrafo que dice el juez y plasmarlo en una demanda y una medida cautelar”, comentó.

El expresidente del Sevilla cerró su intervención asegurando que tendrá fuerzas para todo lo que venga con tal de seguir luchando por ser presidente del club e hizo un símil con el luchador de moda de la UFC, Ilia Topuria: “El que me conozca, sabe que, para ganarme, hay que tumbarme. Como me dejes un hilo de esperanza… muérete. Si te peleas alguna vez conmigo, dame la última ‘mascá’... como Topuria. ¡Boom!, en el suelo. Que se quede el tío conmigo. Porque como me levante, tío…”, remató.