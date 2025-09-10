Del Nido Carrasco: "Podemos seguir afirmando que el Sevilla es un club solvente"

José María del Nido Carrasco ha vuelto a dar un paso hacia delante en medio del fango que lo rodea. Con la crispación cada vez más creciente por parte de una afición que está en su contra y que pide su marcha, el presidente –por si alguien tenía alguna duda- ha dejado claro que no piensa dimitir porque su nombramiento está legitimado por la mayoría del capital social expuesto en una Junta de Accionistas (cierto) y también que no se bajará el sueldo más allá de lo que marca lo estipulado en el pacto que los máximos accionistas firmaron en noviembre del 2019, un uno por ciento del presupuesto.

Por lo demás, el máximo dirigente, que ha reconocido que no tiene “ni 150 acciones” a su nombre, ha asegurado que se encuentra muy satisfecho tanto con el mercado de fichajes realizado, aunque en esto se ampara más en lo económico que en lo deportivo. El coste de la plantilla ha pasado a ser de 85 millones cuando hace dos años era de 203 y la deuda neta asegura que se ha rebajado a 66 millones, cuando hay otras opiniones que dicen lo contrario, que estaría por encima de los 300.

“Se ha cerrado el mercado y estoy contento. Estamos en un contexto económico, hay unas normas que marca LaLiga y que aprobamos los clubes. El Sevilla lleva dos años sin participar en competición europea después de 10 años en que hemos estado 7 en Championes y 3 en Europa League, dos años quedando en mala posición en la tabla con lo que ello conlleva en cuanto a ingresos. Así creo que hemos hecho un mercado responsable, del que estamos satisfechos. Se han producido 5 salidas y 7 incorporaciones y ha habido 3 jugadores (Sow, Marcao y Januzaj) que han decidido modificar sus contratos para ayudar a sus compañeros, lo cual se lo tengo que agradecer”, comenzaba diciendo el presidente.

“Estamos satisfechos porque la situación económica del club mejora. Hemos dejado la deuda neta 66 millones a 1 de septiembre de 2025. Estamos muy contentos con la llegada de una nueva dirección deportiva, liderada por Antonio Cordón, y un nuevo cuerpo técnico liderado por Matías Almeyda”, agregaba. “Todo ello nos permite seguir afirmando que el Sevilla es un club solvente. Seguimos la hora de ruta de volver a la estabilidad económica. Hemos vendido a tres jugadores y seguimos el camino trazado con un modelo de negocio que llevamos mucho tiempo llevando a cabo en el club”, añadía.

En este sentido, el máximo mandatario no contestó acerca de si el club, tras los créditos ya firmados de 127 millones de euros concedido porel fondo CVC y otro de 123 por Golden Sachs, piensa pedir otro para cuadrar unas cuentas que, por otra parte, hay quien fija en una deuda mucho mayor. Tampoco pudo dar el dato del déficit del ejercicio que acabó en junio de 2025. "Son informaciones interesadas que no son reales. El club es solvente. No tengo nada que decir en relación de si estamos valorando otro crédito. Estamos esperando ver cuál es la foto".

También tuvo que explicar Del Nido Carrasco su ausencia en el acto de Fieles de Nervión y el aplazamiento de la ofrenda a la Virgen de los Reyes, descartando que sea por asuntos relacionados con la seguridad temiendo un altercado con la afición. “En el acto Fieles de Nervión cada uno tiene su valoración. Entendimos que los protagonistas tenían que los fieles de Nervión y pensamos que tenían que estar el presidente de honor y el embajador del club. En cuanto al acto ante la Virgen de los Reyes a mediados de agosto valoramos internamente hacerla en septiembre debido a que como todavía se tenían que incorporar futbolistas era mejor hacerla en septiembre. No era por motivos de seguridad, es un acto de confraternización de plantilla, consejo y cuerpo técnico”.

La fractura social y una supuesta oferta de compra

Del NIdo Carrasco también fue preguntado por la fractura social, cada vez más evidente, y cortó de raíz insinuaciones sobre una dimisión del consejo. "Hay una SAD donde irge el capital. Se nombró un consejo de administrascin para los próximos 6 años con amplia mayoría. La crispación creo que es fruto de la temporada pasada. Ya es momento de cerrarla. A mí me ha gustado la pretemporada, en Bilbao se compitio bien y con el Getafe creo que pagamos un poco el pensar en la temporada pasada. No podemos vivir de las 22 finales y los 11 títulos y tampoco podemos vivr de la temporada pasada. Me gustaría que los jugadores del Sevlla se sintieran queridos cuando juegan en el Sánchez-Pizjuán", decía. Sobre una supuesta oferta de compra de acciones fue claro: "No existe nada, aparte de especulaciones".