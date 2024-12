Nueva ofensiva del Sevilla por Juninho

Se le resiste al Sevilla el primer fichaje del mercado invernal. Juninho Vieira, el delantero brasileño del Qarabag, es el elegido por la dirección deportiva de Víctor Orta para reforzar la delantera hispalense. Tras el fracaso de Kelechi Iheanacho como ‘9’ en Nervión -al que le buscan ya un nuevo destino-, la entidad sevillista está centrando todas sus fuerzas en firmar al ariete sudamericano para que compita con Isaac Romero en los planes de García Pimienta. No obstante, el club azerí no le está poniendo las cosas fáciles ni al Sevilla ni a Víctor Orta por hacerse con los servicios de Juninho. Pese a que el jugador aprieta y presiona constantemente, los de Bakú, de momento, no ceden.

Sin acuerdo con el Qarabag

Restan 48 horas para que abra, de forma oficial, el mercado de fichajes. El Sevilla busca de forma urgente dos refuerzos para que García Pimienta los tenga a disposición lo antes posible. Para la delantera, si nada raro cambia, será Juninho Vieira. En Nervión hay optimismo para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Orta está convencido de la apuesta y el jugador ‘loco’ por pisar el Sánchez-Pizjuán y casi “sin dormir” con la operación. Sólo falta que el Qarabag afloje un poco más su postura para que se acometa el fichaje. Su director general, Emrah Çelikel, hace pocos días aseguró que estaban “interesados en que juegue (Juninho) donde esté contento”. Una posición que ya ha cambiado drásticamente a la inicial cuando no tenían ni siquiera el planteamiento de dejarlo salir.

Nuvea oferta formal del Sevilla

Sin embargo, las primeras propuestas del Sevilla al Qarabag por Juninho han sido rechazadas. En un momento inicial, en Nervión tenía previsto hacerse con los servicios del brasileño por unos 2 millones de euros. Una cantidad que no se acercaba a lo que reclamaba el club azerí. Ahora, desde Azerbaiyán, como ha informado Sportinfo.az, aseguran que el Sevilla ha realizado una nueva ofensiva por Juninho. La propuesta es de 3 millones de euros más otro medio millón en variables. Asimismo aseguran que el Qarabag estudia por el momento la propuesta y que todavía no ha respondido.

Por otro lado, según apunta la misma fuente, Juninho habría confirmado a sus compañeros que ya ha alcanzado un acuerdo con el Sevilla y que incluso se encuentra preparado para realizar la mudanza a España junto a su familia.

Un refuerzo como regalo de Reyes Magos

La idea del Sevilla es, como ocurrió con Lucién Agoumé el pasado mercado invernal, firmar un jugador en los primeros días del mercado. El francés aterrizó en el aeropuerto de la capital andaluza el pasado 5 de enero por la noche, víspera de la noche de los Reyes Magos. Parece complicado que Juninho pueda llegar al encuentro ante el Almería de Copa del Rey, pero sí que el objetivo del club es que algún refuerzo, ya sea el brasileño o Rubén Vargas, llegue para el partido ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán.