La presión de Juninho para jugar en el Sevilla surte efecto: “Queremos que juegue donde esté contento”

Juninho Vieira ya se ha convertido en el clásico ‘culebrón’ del mercado de fichajes en clave Sevilla. A falta de pocos días para que abra el mercado de fichajes, es decir, que queda todavía todo un mes por delante, sigue sin haber un acuerdo entre el Qarabag de Azerbaiyán y la directiva hispalense. Así lo ha vuelto a dejar claro el director general de la entidad azerí, Emrah Çelikel. No es la primera vez que el ejecutivo se pronuncia al respecto sobre Juninho, el Sevilla y una posible venta del brasileño. De hecho, fue la primera voz autorizada en confirmar el interés de Víctor Orta por el delantero, asegurando que era cierta la primera propuesta formal sevillista y que estaba lejos lo que pedía el Qarabag por él.

Condenados a entenderse por Juninho

No obstante, el mensaje Emrah Çelikel ha cambiado significativamente en cuestión de once días. El director general azerí ha pasado de “no es posible venderlo ahora en invierno” a “estamos interesados que juegue donde Juninho está contento”. Estas últimas son las declaraciones que ha ofrecido el responsable del Qarabag al diario caucasico Report. Ha vuelto a confirmar que todavía no hay un acuerdo con el Sevilla por Juninho Vieira, pero que las conversaciones están activas y el futbolista desea recalar en Nervión: “Por el momento no se ha llegado a un acuerdo. Hasta que no se concluyan las cosas, creo que no es correcto hacer una declaración amplia al respecto. El proceso está en curso. Algo puede cambiar en interés de las partes, y uno de los dos clubes puede negarse, pero las negociaciones están en curso y el jugador también está interesado en esta operación. Nosotros también estamos interesados en que juegue donde esté contento”, confirmó Emrah Çelikel sobre la posible venta de Juninho al Sevilla.

Loco por jugar en el Sevilla

Por su parte, el brasileño sigue dispuesto a presionar todo lo posible para cumplir su deseo y no dejar escapar esa “oportunidad” como él mismo lo mencionaba. Hace pocos días, Juninho se volvió a pronunciar al respecto sobre la posibilidad de jugar en el Sevilla confirmando que no deja de pensar en ello: “Pienso en la oferta del Sevilla día y noche. Lo veo incluso en mis sueños. Esta oportunidad no volverá a caer en mis manos. Quiero arriesgarme. Nunca imaginé que algún día recibiría la invitación para jugar en un gran club de España”, confirmó el delantero del Qarabag.

El paupérrimo historial de Víctor Orta con los '9'

En el Sevilla, desde el principio de la operación, existe un importante optimismo para que Juninho Vieira acabe jugando en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un refuerzo que adecúa a las fragilidad económica que atraviesa el club hispalense y en el que se confía que pueda dar un notable rendimiento deportivo. Pero, la realidad es que el historial de delanteros de Víctor Orta no llama a la tranquilidad entre los aficionados sevillistas. La losa de los nombres de Mariano Díaz, Alejo Véliz y Kelechi Iheanacho -con el que no se cuenta cinco meses después de su incorporación- pesa mucho entre la opinión pública de la grada de Nervión. La incorporación de Juninho, si se acaba dando, estará, más que nunca, observada con lupa.