Nyland, al Mundial con Noruega tras la histórica goleada sobre Italia, que va a la repesca (1-4)

La selección italiana no obró el milagro ante Noruega (1-4) y, con una derrota ante los de Erling Haaland (1-3), autor de un doblete en dos minutos, quedó condenada a su tercera repesca mundialista consecutiva, en un partido triste de los 'azzurri' que contrastó con la inmensa alegría noruega, de vuelta en un Mundial tras 28 años. En la noche histórica estuvo Nyland como titular. El meta noruego es el primer sevillista que se clasifica para la cita mundialista.

La pesadilla en Italia se repite. Después de quedarse fuera en Rusia 2018 y en Qatar 2022, repetirá repesca. Tercera consecutiva. Inexplicable para una nación tetracampeona del mundo, la última en este siglo. Suecia, primero, y Macedonia del Norte, después, dejaron a Italia sin los dos últimos mundiales.

Cuando se esperaba una reacción, su fase de clasificación empezó con tropiezo ante Noruega y terminó con otro igual ante la misma selección. Incapaz de ganar al único rival que podía poner en peligro su billete. Minimizada por una crisis sin precedentes en el fútbol italiano. Y con un cambio de seleccionador entre medias. De Spalletti a Gattuso.

Nadie contempló que Italia pudiera reducir la diferencia de goles en esta última jornada. Tenía que ganar por una diferencia de 9 goles. Pero sí que una victoria hubiera suavizado la situación, hubiera dado una confianza extra para la repesca. Empezó ganando con el tanto del joven Pio Esposito, goleador en su casa, en San Siro, donde defiende la camiseta del Inter.

Pero fue un espejismo. Ni siquiera aguantar el marcador. Ni siquiera un empate para cerrar la fase de clasificación. Cuatro goles encajados en un solo tiempo.

Nusa igualó en el minuto 63. Y Haaland, desparecido hasta el minuto 78, quiso hundir el ánimo italiano. Doblete en dos minutos. De delantero puro. Primera ocasión clara en el 78. De primeras y con un remate al segundo palo superó a su compañero de equipo Donnarummma. Y en el 80, nada más celebrar el primer tanto, aprovechó un error de la zaga italiana para empujar el balón que le cedió Thorsby.

Doblete para asegurar el Mundial. Su primer gran torneo tras no poder participar ni en la Euro 2020, ni en Qatar 2022, ni en la Euro 2024. Clasificación perfecta la suya. Líder de una Noruega que mereció en su camino la clasificación a un Mundial tras 28 años. El festín terminó con el tanto de Larsen en el minuto 93.

La otra cara de la moneda es la de Italia. Todavía desdibujada. Con fantasmas del pasada muy presentes. Las repescas de 2018 y 2022 están muy recientes. Tendrá que jugar una tercera para superar una crisis gigante en su fútbol.