La oferta del Alavés al Sevilla por Jordán: el epicentro de un divorcio imparable

Sevilla/El mercado de fichajes avanza, aunque oficialmente comienza a partir del 1 de julio, y el Sevilla se encuentra en medio de una regeneración completa de su plantilla. En el club nervionense quieren nombres y futbolistas que puedan devolverle la ilusión al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Entre esos candidatos a cumplir con este objetivo no aparece Joan Jordán, como se ha venido contando en Diario de Sevilla. El centrocampista catalán no entra en los planes del club nervionense. Si acaba quedándose, no va a tener, salvo que haya gran necesidad por cantidad de bajas, apenas minutos. Sin embargo, el futbolista se encuentra con ganas de convencer a García Pimienta y su postura es clara: no saldrá de la capital andaluza. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta este punto?

La oferta del Alavés, un capítulo importante

La situación de Joan Jordán en el Sevilla es muy delicada. El catalán no disputa minutos con la camiseta nervionense desde el pasado 11 de mayo, en la derrota ante el Villarreal (3-2), y las últimas declaraciones de Víctor Orta fueron tan claras como duras. El director deportivo aseguró que "se le ha dicho que no son (Januzaj y él) parte del proyecto. Respetamos sus contratos, pero es mejor que elijan otras opciones".

Unas declaraciones que no sentaron bien al centrocampista catalán. A este capítulo, se le sumó otro más, muy importante, en uno de los culebrones del verano en Nervión. El Deportivo Alavés mostró interés por Joan Jordán y llegó, incluso, a presentar una oferta. El futbolista estaba de acuerdo con embarcarse en este nuevo equipo, pero, ante su sorpresa, el Sevilla acabó rechazando la propuesta.

Joan Jordán durante el calentamiento previo al Sevilla-Mallorca / Afp7 / Europa Press

Es por ello que el entorno del futbolista asegura que se trató de un momento que ha marcado un punto de no retorno: Joan Jordán no se moverá del Sevilla. Un pensamiento categórico, pese a tener, aún, más de dos meses de mercado por delante.

Ante esa oferta del Alavés, el club nervionense respondió con un 'no' contundente. ¿La razón? Los de Mendizorroza estaban dispuestos, únicamente, a asumir el 20% de la ficha de Jordán a cambio de la cesión por una temporada. Es decir, el futbolista lo tendría que haber pagado, al 80%, la entidad hispalense. Unas condiciones inaceptables para el Sevilla.

La pretemporada, un momento clave más

En definitiva, la situación se ha enquistado hasta tal punto que la versión de cada una de las partes de esta historia están muy alejadas. Tanto que lo único que podrá acabar decidiendo si Joan Jordán saldrá del Sevilla o, por el contrario, continuará en el club nervionense será el tiempo.

La pretemporada comenzará el próximo 6 de julio, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Un momento clave más. Joan Jordán confía en convencer a Xavi García Pimienta, técnico que, según fuentes del club, está más que enterado de la situación del centrocampista.

Una historia que tendrá fin, seguro..., pero falta saber cuándo.