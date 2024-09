Oltra, sobre la no continuidad en el Sevilla: “Hay cosas que ni puedo ni debo contar”

El Sevilla ha comenzado esta temporada 2024-25 un nuevo proyecto de cero y con la total confianza puesta en un hombre, Francisco Javier García Pimienta, el hombre elegido por el director deportivo Víctor Orta. Así lo ha demostrado la directiva sevillista en los últimos días renovándole a los tres partidos, tal y como dijo Del Nido Carrasco, hasta 2027. Pero antes de la llegada del técnico catalán a la capital de Andalucía, la afición de Nervión se ilusionó con la segunda vuelta del hombre que salvó al Sevilla el pasado curso, Quique Sánchez Flores, que incluso llegó a acercarse a los puestos europeos en algún momento de la segunda parte de la temporada.

El fichaje del tándem Oltra-Sánchez-Flores

Sobre el tramo final de la pasada temporada habló en el Pelotazo de Canal Sur Radio hace unos días el hombre con el que hizo tándem Quique Sánchez Flores, José Luis Oltra. Un entrenador experimentado que aceptó ser el segundo del madrileño para reflotar el Sevilla que estaba en un momento muy crítico: “Quique nos contó varias veces al cuerpo técnico en la primera reunión que tuvo previa al fichaje con el director deportivo, con Pepe Castro y con José María del Nido Carrasco, un poco la preocupación que ellos tenían. Había miedo en el Sevilla al descenso. Incluso nosotros al principio lo percibimos en los propios futbolistas. Nosotros recibimos algún comentario, no voy a dar nombres, de algún jugador, de decirte después de un partido el respiro que habían tenido por haber logrado la victoria, lo recuerdo después del partido del Rayo Vallecano que algún jugador nos lo dijo, o después de ganar en Granada, también nos lo dijo algún jugador”, explicó el técnico valenciano.

Yo no puedo hablar, en cualquier caso habrían hablado con Quique. Pero ya hay cosas que ni debo ni puedo contar — José Luis Oltra - Ex segundo entrenador del Sevilla

José Luis Oltra habló sobre su no renovación junto a Quique Sánchez Flores con el Sevilla para la temporada 2024-25. El extécnico del Tenerife aseguró que no iban a estar en un proyecto en el que no iban a estar ni reforzados ni convencidos: “Sí, estaba condicionada a la clasificación. No es nuestra forma de ser estar en un proyecto si no estamos de acuerdo. Si no tenemos claro el proyecto y también la sensación de que se nos quiere empezar un proyecto ya mal, es estar abocado al fracaso. Yo no puedo hablar, en cualquier caso habrían hablado con Quique. Pero ya hay cosas que ni debo ni puedo contar. Hemos pasado por momentos complicados, tanto ellos como nosotros”, contó el ex segundo entrenador del Sevilla.

No obstante, Oltra aseguró que tanto su salida del club, como por parte de Quique, fue buena y tienen las “puertas abiertas” a regresar al Sevilla en un futuro: “Convencidos de que hemos hecho un buen trabajo, con la satisfacción del reconocimiento, yo creo que interno también, pero sobre todo externo. Y a partir de ahí, como digo, puertas abiertas, desearle lo mejor al club y luego cada uno intentará hacer su camino, que no se sabe si en el futuro se podrá volver a juntar”, comentó.

La figura de Jesús Navas

El técnico valenciano también tuvo palabras para el capitán del Sevilla, Jesús Navas. Oltra comentó que tuvo la fortuna de poder “disfrutarlo” y habló sobre su capitanía desde el silencio y el ejemplo: “Nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en Sevilla el año pasado. Es un chico que es ejemplo en todo, desde la humildad y desde el hecho. Es decir, no necesita alzar la voz, no necesita ser un líder de estos que chillan o que tiran del carro con la voz, sino con el ejemplo, con el entrenamiento, con la profesionalidad y con competir. Es un ejemplo y es un grande, es único. Recuerdo un día decirle a Jesús que si hoy quería descansar o hacer una parte del entrenamiento por precaución y que te dijese que no, que él tenía que entrenar. Él tenía que estar para estar igual. También me impresionó verlo tan afectado después de un partido, un tío que lo ha ganado todo y que nadie duda de él, de su sevillismo, de su entrega, de tal y verlo, el primero en estar dolido, en estar afectado por una derrota”, aseguró José Luis Oltra.