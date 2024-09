Isaac Romero vuelve con el grupo antes del Sevilla - Athletic

El Sevilla ha vuelto esta mañana al trabajo en la ciudad deportiva para preparar la próxima cita en LaLiga EA Sports ante el Athletic Club, uno de los clubes en mejor estado de forma de la competición. Los pupilos de Xavi García Pimienta se han puesto manos a la obra con una principal novedad en la sesión dirigida por el técnico catalán, el regreso de Isaac Romero. El delantero de Lebrija se ha reincorporado al grupo después de sufrir un leve esguince en el tobillo de su pierna derecha en Mendizorroza, tras un lance fortuito con Joan Jordán. Después de perderse el encuentro ante el Valladolid en casa, el canterano de Sevilla apunta a entrar en la convocatoria para visitar San Mamés y enfrentarse en la próxima jornada al Athletic Club.

Seis ausencias en la sesión

Exceptuando la novedad positiva de Isaac, a García Pimienta le han faltado esta mañana varios efectivos. Tres de ellos novedades respecto al último encuentro en LaLiga. No se han entrenado esta mañana con el Sevilla Lukebakio, Jesús Navas y Valentín Barco. El palaciego, como es habitual, ha vuelto a perderse el entrenamiento del primer equipo por los problemas crónicos de su cadera que le impiden jugar con normalidad. Ya fue duda para el Valladolid hasta última hora y acabó siendo titular, por lo que no está descartado para Bilbao ante el Athletic. Las otras bajas, Lukebakio y Barco, no son preocupantes. El belga no ha formado parte de la sesión por un reparto de cargos, haciendo trabajo parcial en el gimnasio, mientras que el argentino se ha ausentado por una indisposición.

Lokonga, el próximo en regresar

Las otras tres ausencias han sido Djibril Sow, Saúl Ñíguez y Sambi Lokonga. Precisamente, el belga, será, salvo cambio de última hora, la novedad de mañana. El centrocampista cedido por el Arsenal terminó su recuperación en Catar junto a doctores extranjeros para tratar el problema de isquiotibiales que tanto ha lastrado la carrera del jugador belga. Este año, ya ha recaído en hasta dos ocasiones por la misma lesión. Se espera que se reincorpore en el próximo entrenamiento aunque su presencia en Bilbao no está confirmada por el momento. Los otros dos, Saúl Ñíguez y Sow, son bajas de larga duración. Al suizo le queda en torno a un mes más de baja mientras que el ilicitano, tras realizarse las pruebas médicas en el día de ayer, ya sabe que no volverá, como mínimo, hasta mediados de noviembre.