Pedrosa: "Hemos merecido algo más que ellos"

Sevilla/El lateral del Sevilla Adrià Pedrosa, autor del gol del empate de su equipo en el tiempo añadido de su encuentro contra el Valencia (1-1), reconoció que no han hecho "un buen partido", pero consideró que en el cómputo global han "merecido algo más que ellos".

"Al final hemos salvado un punto. No hemos hecho un buen partido, pero hemos merecido algo más. Ellos han tenido el gol y poco más", declaró el jugador catalán, quien abogó por "corregir errores" como los que les costó el tanto con el que se adelantó el Valencia, ya que "últimamente" están "encajando muchos goles".

Pedrosa declaró a DAZN que ya hay que "pensar en la siguiente semana", en la que visitan el campo del Girona, y admitió, al ser preguntado por su gol y el fallo del georgiano Giorgi Mamardashvili, que es verdad que el portero del Valencia le "ha ayudado un poco".

"En cuanto he recibido el balón, he tirado y he tenido un poco de suerte. Estoy contento por haber ayudado al equipo", recalcó Pedrosa.

Sobre el enfado de la grada al final de la contienda, argumentó que "todo el mundo tiene derecho a quejarse" y que "el Sevilla no está en la posición en la que debería estar", aunque tienen que "dar todos un poco más", además de asegurar que van a "intentar todo para estar arriba, que es donde queremos estar", precisó.

El futbolista catalán reconoció que estos partidos los tienen que ganar y que, con el empate, han "dejado escapar dos puntos", ya que en casa tienen tie que hacerse "muy fuertes".