Peque: “¿Barcelona? No tenemos que tener miedo; hay que ser valientes y sacar los tres puntos”

Gerard Fernández, más conocido como Peque, se ha convertido en este inicio de temporada en una de las sensaciones del Sevilla de Xavi García Pimienta. El mediapunta de L'Hospitalet de Llobregat, después de irrumpir el pasado curso en el Racing de Santander, firmó por el Sevilla este verano pagando el club de Nervión hasta 4 millones de euros para hacerse con sus servicios tras marcar 18 goles el año pasado en LaLiga Hypermotion. Tras una presencia discreta en las primeras jornadas de la temporada, Peque ha comenzado a asentarse en la Primera División como un jugador importante para el Sevilla de Pimienta. Asimismo, sus actuaciones en el Sánchez-Pizjuán han llamado la atención hasta de Santi Denia para que debute con la sub 21 española.

Relacionado Peque se estrena como goleador con la selección española sub 21

Este fin de semana, tras hacer dos asistencias y un gol con La Rojita ante Malta, visita la que fue su casa durante tres temporadas, el Barcelona. El joven atacante hospitalense se adhirió a ‘La Masía’ en junio de 2019 para formar parte del Barça Atlètic, el filial blaugrana, después de brillar en el Cornellà debutando en Segunda B con 16 años. Ahora con 22, visitará Montjuic, el estadio Lluís Companys, por primera vez en su vida. Ha asegurado que no hay que ‘tener miedo’ al líder de LaLiga EA Sports, el Barcelona de Hansi Flick.

Su gran momento en el Sevilla y con la sub 21

En una entrevista para los medios del club a pocas horas de medirse con el Barcelona, Peque se sinceró sobre su gran momento en el Sevilla y debut con la sub 21 española: “Estoy muy contento, desde que llegué a Sevilla. Me siento muy bien. Al principio me costó un poco participar, ahora estoy teniendo muchos minutos, me estoy sintiendo bien en el campo. Encima el equipo está respondiendo bastante bien en las últimas jornadas. Ahora la convocatoria con la sub 21, hemos ganado dos partidos, he podido hacer un gol y he podido hacer asistencias”, aseguró el catalán.

Asimismo, el joven atacante aclaró uno de los temas que más le han rodeado de su llegada, que es su demarcación en el terreno de juego. Ha actuado como ‘9’, como extremo y como mediapunta, donde parece que ha encontrado su lugar: “Siempre he dicho que me siento más a gusto por detrás del 9, un poco de enganche, con llegada y poderme asociar por dentro. Es donde yo me siento mejor, donde toque jugar, dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”, comentó el exblaugrana.

Sobre el enfrentamiento ante el Barcelona dejó claro que no hay que “tener miedo” al equipo de Hansi Flick, pese a su gran estado de forma: “El Barça está este año tremendo, se le ve que no para de ganar, hace muchas cosas bien. Nosotros estamos en un buen momento, en el cual tenemos que aprovecharlo y ir a sacar los tres puntos el domingo. Sabiendo que el Barça puede ser favorito, porque al final es el Barça, pero nosotros no tenemos que ir con ningún tipo de miedo, ni mucho menos. Nosotros tenemos que ir a ser valientes y sacar los tres puntos. Obviamente, yo creo que cualquier niño no sueña con este tipo de partidos. Para mí es una ilusión muy grande, porque al final he pasado por esa cantera también. Para mí es un partido especial y ojalá que vaya todo bien”.

Su crecimiento en el Sevilla

Por último, Peque habló sobre su irrupción en el Sevilla y el momento dorado que está viviendo en Nervión. Calificó de “palabras mayores” su salto a Primera División, donde se ha asentado en el equipo de Pimienta tran una gran año la temporada pasada con el Racing de Santander: “Estoy muy contento y a seguir, que queda mucho. Es un salto importante, no solo el pasar a Primera División, sino a un Sevilla, que son palabras mayores. Sabía que con mi trabajo y poniendo todo de mi parte, las cosas van a salir bien. Yo creo que están yendo bien, pero seguro que van a ir mejor, estoy convencido. Con ganas de lo que viene. Las oportunidades que te llegan las tienes que coger, porque hay una buena plantilla, muy buenos jugadores y todos queremos jugar. Es importante cuando te llega la oportunidad de ser titular, hacer un buen partido, que el equipo le vaya bien. Estoy contento por ello. Poder jugar en varias posiciones, mejor que mejor”, zanjó el catalán.