El rompecabezas de Pimienta con el Sevilla: el noveno cambio de centrales en diez partidos

Xavi García Pimienta se verá obligado este fin de semana a cambiar su pareja de centrales por novena vez en lo que va de temporada. Durante los últimos minutos del derbi ante el Betis Tanguy Nianzou fue expulsado por doble cartulina amarilla, una acción que le ha trastocado los planes al técnico catalán para el regreso del parón de selecciones. Principalmente, porque Pimienta comenzaba a completar una de sus asignaturas pendientes: asentar una pareja de centrales fija en el Sevilla para este curso. En este caso, la joven pareja gala Nianzou-Badé, después dos encuentros consecutivos jugando a nivel más que aceptable en San Mamés y frente al Betis. Sin embargo, el entrenador del Sevilla tendrá que rotar, otra vez, el centro de la zaga.

Las búsqueda de la pareja de centrales

En la primera jornada de LaLiga EA Sports, con un Sevilla todavía muy verde, Xavi García Pimienta apostó en Gran Canaria por un pareja que duró un suspiro: Nianzou-Gudelj. Dos errores defensivos tiraron el primer planteamiento defensivo del técnico catalán. A raíz de ello, el equipo fue mejorando de forma sustancial en solidez aunque sin dar la tecla en la pareja elegida. Frente al Villarreal, ya recuperado al 100% de los Juegos Olímpicos, Pimienta vio oportuno probar a Kike Salas con Badé, una apuesta que también dejó lagunas en momentos determinantes del encuentro, concretamente al inicio y al final del mismo partido.

Badé abarra a Vitor Roque. / Juan Carlos Muñoz

A partir de ahí, Badé, cuando el físico se lo permitía, acabó consolidándose como un eje indiscutible en la zaga. Jugó ante el Girona, Valladolid, Athletic y Betis. Los únicos encuentros donde no estuvo disponible fueron frente al Getafe y Alavés, por sus problemas musculares después de acudir a la selección de Francia. Desde entonces, su acompañante comenzó a variar entre Kike Salas, Marcao y Nianzou hasta que, tras el encuentro en San Mamés, el cual se perdió el brasileño por sanción, Tanguy ofreció un rendimiento notable con el que ha convencido a Xavi García Pimienta.

La confianza de Pimienta en el futuro Nianzou

Tanto es así que alabó sus últimas actuaciones en la última rueda de prensa pese a que no pueda viajar con el Sevilla a Barcelona: “No le conocía, pero tiene un potencial enorme. Creo que se ganó el hecho de ser titular. El Tanguy que hemos visto a principio de temporada, no tendrá nada que ver con el que acabe la temporada”, aseguró el catalán. El propio Nianzou vive el momento más brillante desde que llegó a Sevilla, volviendo a ser importante en el equipo y regresando a la selección sub 21 de Francia con la posibilidad de jugar el Europeo este verano en Eslovaquia. Justamente después de regresar de la selección de Gerald Baticle, Nianzou ha sufrido una pequeña sobrecarga muscular que no debería impedirle estar disponible para su próxima cita con el Sevilla, ante el Espanyol en LaLiga.

Tras el Lluís Companys estará por ver si Xavi García Pimienta dará continuidad a la pareja que presente en Barcelona, donde todo apunta a que sea Badé-Marcao, o en cambio regrese a su apuesta previa al parón internacional, dando una mayor confianza a Tanguy Nianzou.