Pimienta, sobre el duelo ante el Getafe: "Tenemos obligación de conseguir la primera victoria para que todo el mundo se tranquilice"

Sevilla/Entre el convulso, irritable y férvido ánimo por el que pasa la afición del Sevilla FC, García Pimienta se enfrentó este viernes al mediodía a la primera gran rueda de prensa de carácter trascendental desde su llegada al banquillo de Nervión. Contando las semanas, ésta no ha tardado demasiado en llegar. Tampoco sorprende a nadie, el acentuado mal estado del club hispalense -no en un singular ámbito precisamente- sigue recrudeciendo a pocas horas del visceral duelo de este sábado en el Ramón Sánchez Pijzuán (18:30) ante el Getafe, "un rival duro, exigente y prácticamente el mejor equipo de la categoría a nivel defensivo", apuntó sobre su próximo oponente el preparador catalán.

Es septiembre sí, la vuelta al colegio se acaba de dar y en cualquier otro suavizado contexto asumir conclusiones sería precipitado, pero no en este Sevilla lleno de urgencias en la jornada 5. "Somos el Sevilla, venimos de una época gloriosa, de ganar muchos títulos. Cuando las cosas van bien, es fácil que todo el mundo quiera repetir lo mismo, llevamos cuatro jornadas y no hemos ganado, y para la afición, por la razón que sea, su equipo solamente tiene dos puntos. Tenemos la obligación de conseguir la primera victoria para que todo el mundo se tranquilice", dijo.

El barrio de Nervión está cansado de que las disrupciones institucionales inhabiliten la imperiosa necesidad de lograr los primeros tres puntos de la temporada y este sábado ante los azulones esto se presenta como tarea ineludible con las bajas confirmadas de Badé, Suso y Lokonga por lesión y la de Sául, cumpliendo el segundo y último partido como sancionado.

Pimienta, tras la vuelta del parón internacional y "dos semanas muy aprovechables de trabajo, incluso físico", ha vuelto a reclamar "esa comunión de la afición con los jugadores" que se vio en el partido contra el Villarreal. Este sábado, en palabras del técnico, el Sevilla debe estar "mentalizado y preparado para afrontar un partido de fútbol". Por lo que, Pimienta prefiere impermeabilizar a sus jugadores con respecto a las manifestaciones que se vivirán en los momentos previos al encuentro. "No depende de nosotros, depende de nosotros que no hemos conseguido la victoria", añadió.

Los límites salariales y la situación económica del club no sorprenden a Pimienta. "Sabía que venía al Sevilla en la situación que venía, la plantilla es la que tenemos hasta como mínimo el mercado de inivierno". Los números presentados ayer por LaLiga retratan y retroalimentan el atroz desmoronamiento del proyecto. Leña para el fuego. "Somos conscientes del clima que se va a vivir, pero tengo claro que se va a separar una situación de la otra", contenstando a una nueva pregunta sobre la caldeada envoltura que rodea al encuentro.

Nombres propios

Una vez lanzadas las diversas cuestiones, (aunque en la misma línea dramática), en torno al caldeado ambiente que se reproducirá en el barrio de Nervión mañana por la tarde, fue turno para añadir matices a varios nombres propios. El primero el del último jugador en salir, Lucas Ocampos.

Preguntado por la pérdida de un futbolista de su jerarquía y la ausencia de un reemplazo en el último mercado afirma que en cuanto a la "salida es algo que no estaba previsto, que llega en las últimas horas de cierre de mercado", aunque le consta que "la secretaría técnica se ha movido para intentar susituir esa baja", algo que finalmente no ha sido posible. Sin embargo, cabe recordar que el extremo argentino desmitió a su llegada a México al actual técnico sevillista recalcando que no jugó los últimos partidos para que no se estropeara el traspaso a Rayados, puesto que en el acuerdo "estaba casi todo cerrado".

Después llegó el del último en llegar, Valentín Barco y su polivalencia. "Valentín es cierto que para la forma de entender el juego, se puede adaptar a la forma de jugar en el lateral izquierdo, interior e incluso de extremo porque es un jugador con unas características de golpeo de balón muy bueno. Creo que está capacitado para ello".

Aunque en una zona del campo muy distinta, sobre Peque, un "futbolista al que conoce muy bien", también destaca la capacidad de desenvolverse con cierto aire en diversas posiciones. Sin embargo, su posición ideal es "la de delantero centro". No dio pistas sobre quien formará pareja de ataque con Isaac Romero. Sobre Iheanacho aseguró que "irá convocado, ha entrenado con normalidad" pese a la paliza física en balde que se ha metido de aviones con la selección de Nigeria para no participar. También confirmó, salvo sorpresa, la convocatoria de Alberto Collado, y que cuenta con Gonzalo Montiel.

En función de los jugadores que participen, Pimienta adapta sus necesidades. Nada nuevo, pero por el momento parece que renuncia a cambiar de sistema. "Creo que se han visto cosas muy buenas en estos cuatro partidos, ahora nos enfrentamos a un rival que si algo tiene es la contundencia defensiva, que prácticamente es imposible, no meterle goles, sino generarle ocasiones del gol. Tenemos que ser mucho más sólidos, más contundentes a nivel defensivo. Las situaciones de ataque que genere el Getafe van a tener peligro, tenemos que picar mucha piedra y no cometer errores. Si hacemos esto bien estaremos más cerca de la victoria que de no hacerlo", culminó.

Un dato que no favorece nada

La principal motivación para el dueño del banquillo nervionense es "conseguir la primera victoria", de no ser así Pimienta igualaría el peor registro de partidos consecutivos (19) de un entrenador sin conseguir la victoria en Primera. Un dato así, con 93 temporadas en la élite de nuestro fútbol, mata cualquier relato.