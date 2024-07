El 'pique' entre Víctor Orta y Mendilibar: "No me ha tocado en la tómbola el estar aquí"

Sevilla/La situación en el Sevilla la pasada temporada comenzó torcida desde el inicio. El 'runrún' en el ambiente del club nervionense, pese a haber levantado una Europa League apenas semanas antes, no era en absoluto descabellado. La renovación de Mendilibar y la salida de Monchi, precedieron a la llegada de Víctor Orta, el nuevo director deportivo.

El madrileño no encajaba con el técnico vasco sobre el papel... y en la realidad. Así se demuestra en uno de los episodios del documental de Netflix sobre LaLiga, cuando retrata las diferenciadísimas posturas de Mendilibar y Orta en el último día del mercado de fichajes.

Los datos contra el campo

En realidad, las posturas que defienden Víctor Orta y José Luis Mendilibar están en continuo debate en el mundo del fútbol, aunque el hecho de que se de en un mismo club únicamente tiene un posible final: el divorcio absoluto. El director deportivo es un hombre de datos, enamorado de las estadísticas y de los nuevos métodos de captación.

Por su parte, Mendilibar defiende que no es "un entrenador de oficina". A él le gusta el barro, el campo y las sensaciones que le puede dar un jugador en el día a día, más allá del número de acciones positivas o negativas que realice en cada partido.

José Luis Mendilibar, en el banquillo el pasado sábado. / Europa Press

Seguramente, en el equilibrio esté el éxito, pero eso en el Sevilla era imposible de lograr. La tensión ya era protagonista desde la pretemporada en Montecastillo, aunque al final del mercado de fichajes se hizo prácticamente insalvable. Acabó con el técnico vasco fuera del club.

Netflix recoge cómo ve cada uno el trabajo del otro. Víctor Orta asegura lo siguiente: "Tenemos más de 20.000 informes de las últimas siete temporadas. Un entrenador es complicado que conozca el mercado. ¿Puede ver un Alemania-Suecia sub 21 a las 20:00 de la tarde? Entonces, nuestro consejo experto está basado en muchos más datos y herramientas para buscar lo mejor para ese entrenador".

Una declaración de intenciones ante la que Mendilibar no se quedó callado: "Yo… que él mire los datos que tenga que mirar. No soy de datos, en ningún momento firmaré un jugador porque me digan que roba 30 balones cada partido. No soy un entrenador de despacho, de oficina".

Sin minutos para los fichajes... y su despido

A medida que pasaban las semanas, esa tensión se iba haciendo mayor. Víctor Orta, de nuevo ante las cámaras de Netflix, confensaba que una de sus grandes descontentos con Mendilibar era la falta de minutos para los nuevos fichajes: "No ha habido un jugador que haya sido analizado por el equipo de scout del Sevilla que no haya sido bueno. Lo que pasa es que igual no es bueno para el modelo Mendilibar. No me meto en las alineaciones, pero estaba claro que necesitábamos hacer un cambio".

El directo deportivo del Sevilla, Víctor Orta revisa su telefóno durante el primer entrenamiento del Sevilla la pretemporada pasada. / Joaquín Corchero

Un ataque de Orta que, como ocurrió antes, respondió Mendilibar con dureza: "Yo llevo 30 años en esto, 20 en Primera División. No me ha tocado en la tómbola el poder estar aquí".

Tanto se tensó la cuerda que el divorcio se certificó. El técnico vasco fue cesado y así lo explicó el director deportivo: "La solución para buscar una reacción en los últimos años del fútbol mundial es destituir al entrenador... y no voy a ser yo quien cambie la historia ahora".

Cuando algo empieza torcido... suele acabar mal.