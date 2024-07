En-Nesyri, ¿adiós al último gran goleador del Sevilla?

Sevilla/En-Nesyri, el último gran goleador de Nervión, está a punto de realizar su último servicio por el Sevilla. No será esta vez un tanto de esos que abría un partido con un vuelo sin motor o un remate imposible que valía un triunfo al final. Será un traspaso millonario con el que la necesitada entidad nervionense podrá moverse con más margen en este mercado estival e incluso estar más cerca de esquivar los problemas del límite salarial.

Las negociaciones entre el Fenerbahçe y el Sevilla están a punto de llegar a un acuerdo. El club turco había ofrecido 21 millones, pero las condiciones de pacto no gustaban al cuadro hispalense, que recibiría ahora 12 millones y los otros nueve en distintos pagos. La contraoferta blanquirroja era de 18 ahora y tres en distintas cuotas, lo que hizo reaccionar al presidente turco en unas declaraciones con las que quiso apretar al Sevilla: “Queríamos mucho a En-Nesyri, aún lo queremos, pero se nos está acabando la paciencia. Le he dado 48 horas a Mario Branco (director deportivo del Fenerbahçe). Si sucede, sucedió; si no sucede, iremos a por las opciones B, C, D o E”, aseguró Ali Koç, presidente del Fenerbahçe y del conglomerado Koç Holding, una de las mayores empresas de Turquía.

El caso es que la necesidad del Sevilla de realizar una gran venta es consabida por los representantes otomanos y cada club que se ha acercado a preguntar por el internacional marroquí, incluido alguna de Arabia Saudí y la Roma. El cuadro nervionense aspiraba a llegar a una cifra que se acercara a los 25 millones con bonus, pero con todo atado con el futbolista, que eleva sus emolumentos considerablemente, es el Sevilla el que tendrá que ceder en estas últimas horas aunque lo normal es llegar a un término medio entre lo que ofrece uno y quiere el otro.

Lo cierto es que si no es el Fenerbahçe y no aparece ningún equipo saudí o de la Premier, parece ser difícil en este mercado con el freno de mano echado que alguien pague lo que pide el cuadro nervionense y no porque En-Nesyri no los valga, sino porque excepto los grandes pocos clubes van sobrados.

Y En-Nesyri los vale. El último gran goleador del Sevilla está cerca de abandonar Nervión después de haber marcado en cuatro temporadas y medias 73 tantos en partidos oficiales.

La venta del marroquí permitirá a la dirección deportiva que lidera Víctor Orta acometer nuevos fichajes para Xavi García Pimienta, necesitado de futbolistas de un perfil que se adecúen a su estilo de juego. El último futbolista relacionado con el Sevilla es el senegalés Arouna Sangante, central del Le Havre, según informó L’Equipe. Tiene todavía dos años de contrato con su club y es seguido también por clubes alemanes como el Augsburgo y el Stuttgart. La pasada campaña jugó 30 partidos en la Ligue 1.