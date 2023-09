Las posibilidades de Lukébakio, el buen debut de Nyland y el papel de Óliver

Empate para los sevillistas en su visita al Osasuna, un resultado que, en teoría, no deja de ser válido. Pero la tropa de Mendilibar no salió contenta de El Sadar debido a las posibilidades que se le fueron presentando para hacer daño a la contra. Por una causa o por otra, no fueron aprovechadas, pero Sevilla, al menos sí sumó un punto.

Lukébakio | Hasta ahora, es la mejor noticia que depara este Sevilla

Comentaba Mendilibar antes de comenzar el encuentro ante las cámaras televisivas que el belga estaba para 60 minutos como máximo, pero a la hora de la verdad lo mantuvo hasta el final, incluida la prolongación, y Lukébakio le respondió con un derroche de esfuerzo tremendo. Con su estatura es un extremo con zancada, que desborda incluso cuando parece que el defensa lo tiene controlado. Es la mejor noticia hasta ahora para los sevillistas y si va de verdad puede aportar mucho.

Ocampos | Es el mejor en casi todos los partidos, siempre va

El fútbol del argentino no ha variado, siempre es alocado, directo, como si no entendiera que existe la ley de la impenetrabilidad de los cuerpos, pero él es así, se toma o se deja. De esta manera, sin embargo, suele ser el mejor futbolista de los sevillistas. Ayer también lo fue, incluso de todo el partido, y sólo le faltó el gol en ese disparo cruzado o en la rosca del final.

Nyland | Alguno tal vez esperara que se metiera él los goles

En las redes sociales se habla desde el desconocimiento más extremo y las opiniones manan a borbotones con muchas faltas de respeto incluidas. Pero Nyland fue el mejor portero de una Eurocopa sub 21 junto a De Gea y, pese a que su trayectoria no haya sido brillante en los clubes, sí es el titular de la Noruega de Haaland y Odegaard. Es decir, no es manco y no se mete los balones él solo. Así fue en su debut.

Óliver Torres | En un puesto así hay que dar muchísimo más

El mediapunta tiene que ofrecer muchísimo más para garantizarse su presencia en el equipo. Óliver Torres trota por el campo, trabaja a su ritmo y hace algunas cosas, pero ni da dos pases de gol hechos por partido ni tampoco garantiza ponerse delante del portero. La jugada en la que se le quedó el balón no era fácil, pero al menos que vaya a puerta y obligue al defensa.