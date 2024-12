El primer error de Álvaro Fernández… con Nyland calentando

Con la sensación de dejarse dos puntos. Así se marchó el Sevilla del Ramón Sánchez-Pizjuán después de recibir a uno de los equipos que está inmerso en la batalla por los puestos de Europa, como es Osasuna de Vicente Moreno. Un partido en el que los pupilos de García Pimienta dominaron durante la mayor parte del encuentro y tuvieron un mayor número de ocasiones. Pero, otra vez, la falta de contundencia volvió a perjudicar al equipo blanquirrojo. Ya en los últimos encuentros el gran problema de los de Nervión había sido la falta de efectividad en la delantera, con Isaac Romero e Iheanacho como principales señalados. Así como las malas actuaciones defensivas de futbolistas como Marcao. Pero, en esta ocasión, el más damnificado del partido del Sevilla fue su guardameta, Álvaro Fernández, en el partido, quizás, más determinante para él.

Las actuaciones de Álvaro Fernández

El portero riojano recibía en su nueva casa al equipo que le hizo debutar en Primera División, Osasuna. Un Álvaro Fernández que, desde que tomó las riendas de la meta del Sevilla por la lesión de Nyland, no había tenido apenas fallos. Hasta el encuentro contra el equipo de Vicente Moreno, el exportero del Huesca tan sólo había encajado tres goles. Dos de ellos, de penalti, ante la Real Sociedad y el Leganés. El otro, un tanto desde fuera del área de Takefusa Kubo. Es por ello que estaba dando argumentos como para endurecer la batalla en la portería y, al menos poner en debate, en el regreso ipso facto de Nyland cuando estuviese recuperado.

Relacionado Nyland confirma su vuelta con el Sevilla

Pero, en la segunda mitad entre Sevilla y Osasuna, no estuvo acertado Álvaro Fernández. En el remate de Budimir, pese a que lo ejecuta con sencillez, pudo hacer bastante más el guardameta de Arnedo. Un partido donde, incluso, saca dos paradas decentes. Una en el primer tiempo a Bryan Zaragoza de lejos y una segunda al borde final del partido, aunque la acción estaba inválida. No obstante, su fallo marca el encuentro del Sevilla.

La vuelta de Nyland, inminente

Y el error llega, probablemente, en el peor momento. Orjan Nyland, portero titular del Sevilla al inicio de la temporada, regresa de su lesión, justamente, esta misma semana a las convocatoria de García Pimienta tras superar una lesión en el ligamento interno de su rodilla. Como ya confirmó el propio técnico catalán, estará disponible para el partido ante el Atlético de Madrid: “Nyland no estará en la lista. Hoy era el primer día que hacía trabajo con el grupo. Si no pasa nada raro la semana que viene entrará en la convocatoria. La semana ha sido buena”, aseguró el catalán antes del partido.

Se espera que el guardameta no esté disponible para el encuentro ante el Olot, o, al menos, no fuerce para jugar la competición que en principio disputará en su totalidad Álvaro Fernández. El posible cambio en la portería llegará el domingo en el Metropolitano. El error del guardameta de La Rioja ha facilitado la decisión de un García Pimienta que sabe que ya contará con sus dos porteros en la capital el próximo domingo. Si antes del encuentro ante Osasuna, debido a la consistencia del ex del Huesca podría haber generado debate, éste ha quedado ya disipado.