El proceso de Álvaro

Sevilla/No quiere decir que la portería del Sevilla no vaya a estar bien cubierta, pero la baja de Örjan Nyland ha abierto la rendija de otra duda razonable, puesto que las primeras actuaciones de su sustituto, un guardameta que llegó como el titular, por la vía de la carta de libertad, han dejado ciertas dudas, aunque no por fallos evidentes de Álvaro Fernández, que tuvo sus primeros minutos ante el Espanyol y debutó como titular en la Liga frente a la Real Sociedad.

Desde luego, no son las mejores condiciones para un debutante aparecer en la situación de todo o nada en la que se encuentra el Sevilla. La presión colectiva maximiza cualquier error y convierte en algo negativo no ser determinante para, en un momento dado, salvar puntos. Álvaro Fernández, más allá de su presentación en la Copa ante Las Rozas, un debut puede considerarse que anecdótico en el que apenas sacó dos manos más efectistas que otra cosa aunque muy seguidas, no tuvo un mal día ante la Real Sociedad, pero tampoco bueno. Digamos que no fue uno de sus mejores partidos. Tanto, que al sevillismo le quedaron dudas y el propio jugador, en su fuero interno, tampoco quedó excesivamente contento.

El propio Álvaro Fernández mostró en redes sociales su pesar por lo ocurrido el pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán, “el día que tanto tiempo llevaba esperando”, decía el de Arnedo (La Rioja), “poder jugar ante vosotros en el Sánchez-Pizjuán”, continuaba

“Una lástima que el resultado no acompañase y tampoco lo hiciese el momento complicado por el que atraviesa nuestro país, en el que lo futbolístico pierde toda la importancia”, zanjó el ex del Huesca recordando a las víctimas y afectados de la DANA en el levante español.

Ya ha habido voces que han criticado al ex meta del Huesca por las “dudas” que levantó

El guardameta riojano, como muchos proyectos de futuro en este Sevilla, necesita un proceso y le vendría bien una confianza que quizá precisamente eso no se le pueda exigir a una afición acostumbrada a otras cosas y no habituada a tener que tener paciencia con nadie. Hasta hace bien poco se suponía que un profesional en el Sevilla estaba obligado a llegar ya con un bagaje. Pero eso ya pasó a mejor vida. No hay tiempo para esperar a nadie, ni siquiera a los canteranos. Futbolista que no rinda a la primera pasa de nuevo a la cola. Aun así en el once titular ante la Real había muchos neófitos, no sólo Álvaro Fernández. No obstante, tiene algún rodaje en Primera en el Osasuna, en el Eibar y en el Espanyol. En total suma 36 partidos en Primera, pero aún debe ganar asiento en la portería según lo que ofreció frente a los de Imanol Alguacil, que por otra parte no fue un partido fácil.

Demostró que con el pie no tiene el nivel de Nyland. El noruego es prácticamente un organizador desde su propia portería. Siendo diestro, Álvaro Fernández golpea el balón indistintamente con la derecha y con la izquierda, pero la seguridad en el pase en la fase de iniciación descendió de forma evidente, tanto en la calidad de las entregas como en la confianza de sus compañeros a la hora de recibir y pedir el balón. También es cierto que no es lo mismo tener a Badé que a Marcao, además a pierna cambiada.

Conviene, de cualquier forma, esperar. El ex meta de Huesca sí dejó dudas en cuanto a personalidad y determinación para salir a por los balones aéreos, tanto laterales como diagonales, aunque habrá que verlo en nuevas condiciones. En el gol de Take Kubo poco pudo hacer, ya que fue fusilado dentro del área y casi sin oposición y en el penalti llegó a adivinar la dirección del lanzamiento de Oyarzabal.

Nyland estará aún algunas semanas fuera y conviene hacer lo posible por que su sustituto se sienta con confianza, pero esta afición se ha acostumbrado a impacientarse y quiere ya un portero que salve puntos. Pero eso no es nada sencillo ni mucho menos inmediato.