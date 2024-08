Quique Sánchez Flores: “Acuña sentía que el Sevilla ya no le pertenecía"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla hasta el pasado mes de junio, no se ha querido olvidar de uno de sus pupilos del curso pasado, Marcos Acuña, tras su salida de Nervión hace pocos días. El entrenador madrileño, en una entrevista para Super Radio Deportiva, ha reconocido que el campeón del mundo es “el mejor lateral izquierdo” que ha tenido en sus “más de 20 años de carrera deportiva”. Pese a pasar clubes del calibre como Atlético de Madrid, Benfica o Valencia a lo largo de toda su trayectoria deportiva.

El técnico madrileño alabó las características de Acuña, definiéndolo como un lateral tan bueno en defensa como en ataque: “Requiere que tenga entendimiento del juego, que sea técnicamente dotado, que pase bien al ataque, que saque centros, que sea capaz de pegarle al arco, que cierre bien los espacios en defensa, que en el duelo uno contra uno sea difícil. Tienes que hacer todo bien y el Huevo está en un nivel altísimo en todo eso”, explicó

Acuña no quería estar en Sevilla

Asimismo, Quique Sanchez Flores también habló sobre el estado del jugador durante la última temporada en Sevilla. El exentrenador del club explicó que vivía en una situación incómoda y explicó que no llegó a vivir la mejor etapa de Acuña durante su carrera deportiva ni tampoco en el club andaluz, ya que no quería estar en el Sevilla durante su último año: “Entendí que hay que comprender su personalidad para sacar su mejor rendimiento como futbolista. Yo no tuve esa suerte, porque en esos seis últimos meses, el Huevo no estaba en el lugar que quería estar y trabajó en un lugar de incomodidad. Era un lugar que sentía ya no le pertenecía”, explicó Quique.

Sobre su fichaje por River Plate, Quique Sánchez Flores aseguró que tiene el nivel para poder elegir dónde quiera jugar, ya sea en Inglaterra o Alemania. No obstante, alabó su decisión de volver a un River Plate que catalogó de club gigante: “Acuña podría elegir jugar en cualquiera de las mejores ligas del mundo, desde la Premier League hasta la Bundesliga. Sin embargo, eligió irse a la Argentina, a River, un equipo extraordinario y campeón del mundo".

De cara a su futuro en River, Quique avisó sobre sus problemas físicos, el principal enemigo de Marcos Acuña. Durante su etapa en Sevilla, especialmente en las últimas dos temporadas, le costó tener continuidad por problemas musculares y lesiones que mermaron su estado físicos. Concretamente sus problemas con el pubis, que le lastraron en sus últimas campañas: “Sería importantísimo que lo respeten las lesiones. Muchas veces se dan cuando uno mentalmente no está bien, pero él ahora está donde quiere estar. Y si está en plenas facultades, yo creo que es un jugador soberbio”, explicó.