Quique Sánchez Flores: “Rakitic fue un capitán que decidió marcharse”

El exentreandor del Sevilla, Quique Sánchez Flores, ha recordar su paso por Nervión y, otra vez, su relación con Iván Rakitic, la cual apenas duró apenas unas pocas semanas en la carretera de Utrera. Pocos días después que el centrocampista croata asegurarse en Canal Sur Radio que “no le habían gustado” las palabras del técnico madrileño sobre su marcha de Nervión y sus conversaciones entre jugador y entrenador, Quique ha reafirmado su discurso y su verdad en una nueva entrevista , esta vez para la Cadena Ser. El madrileño ha ratificado su versión que ya ofreció poco después de anunciar su marcha del Sevilla, habló con Rakitic en su despacho de la ciudad deportiva y él le reconoció que no “estaba para determinadas cosas”, ha explicado. Un mensaje que difiere del ofrecido por el croata. Además de su conflicto con la leyenda del Sevilla, Quique Sánchez Flores también ha aprovechado para apoyar a la plantilla y a la afición del nervioennse en un momento tan crítico que atraviesa tanto a nivel institucional como deportivo.

Quique y su relación con Rakitic

Quique Sánchez Flores ha vuelto a confirmar que Rakitic “prefirió irse el pasado mes de enero”, después de una charla con el técnico madrileño. En su entrevista, reconoció la honestidad del jugador por dar un paso al lado y aseguró que pudieron “soportar” su salida con la presencia de jugadores como Navas, Ramos o Gudelj. “Mientras los jugadores tengan su opinión, la voy a respetar. Si en el momento en que ya no están dando una opinión, sino que están comentando algo situación que no sea algo y que ha sido de otra forma, entonces evidentemente sí que lo voy a decir. De todas formas es una situación que yo la hablé en público, cuando tuve la reunión con Rakitic y quedó clarísimo. Él prefirió irse, me dijo que había que reconocer cuando los jugadores están para determinadas cosas y fue honesto. Yo lo hice públicamente allí en Sevilla en una rueda de prensa y me pareció de una honestidad enorme. Más allá de que a mí me hubiera gustado que se hubiese quedado con nosotros. Pero fue un capitán que decidió marcharse y no pasa absolutamente nada. Se quedó Navas, se quedó Ramos, se quedó Gudelj, se quedó Oliver. O sea, se quedaron jugadores de mucho peso. Lo pudimos soportar eso. Pero en cualquier caso, siempre cuando estén dentro de una opinión razonable y no falten a la verdad, me parece que es respetable”, confirmó el exentrenador del Sevilla.

Su recuerdo y su cariño por el Sevilla y por la plantilla que dejó hace unos meses no ha cesado. Desde la inactividad, Quique Sánchez Flores apoya al conjunto de Nervión en el inicio de este nuevo curso y espera que “dejen de sufrir” algunos jugadores como Isaac, Kike Salas o Badé que se portaron con él “francamente bien”: “Yo tenía clara mi decisión. Pero yo desde fuera ahora lo que me queda es seguir apoyando a toda esta gente que he conocido. Yo no quiero que nadie me dé la razón de nada. Yo lo que quiero es que al Sevilla le vaya fenomenal. He conocido muchos jugadores que siguen en el equipo. Lo que quiero es que dejan de sufrir. Quiero verles con unas caras distintas. A chicos que todavía participan ahí como Gudelj o como el propio Jesús Navas. Nyland, Badé, Isaac, Kike Salas… muchos jugadores que estaban empezando. Todos se han portado francamente bien. Lo que quiero es que les vaya bien. Y que el Sevilla, como gran equipo que es y como gran club, que resuelva sus conflictos y vaya fantásticamente para arriba”, sentenció Quique Sánchez Flores sobre la directiva de José María del Nido Carrasco y Víctor Orta.

Su futuro en los banquillos y un posible regreso a Oriente Medio

Sobre su futuro más inmediato, Quique Sánchez Flores aseguró que todavía no ha tenido una “disponibilidad plena” cuando ha recibido alguna llamada. Aunque espera volver a los banquillo pronto nada más reordene sus “coordenadas”.

Quique Sánchez Flores juguetea con un balón en el entrenamiento de este viernes. / David Domínguez

De la misma forma, no descartó volver a marcharse a Oriente Medio, donde ya estuvo, para satisfacer sus necesidades económicas: “Yo ya he estado. No voy a ser ni hipócrita ni un cínico… Yo ya he conocido y sé cómo funciona y he ido a esos mercados y probablemente en algún momento voy a volver ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo no intento cambiar el país, son tradiciones que no está en mi mano cambiarlas, ni un poco. Y son situaciones que refuerzan mi economía. Por lo tanto, son dos aspectos que tengo clarísimos. Y como, uno, yo por lo menos me siento entrenador donde voy, me siento entrenador, no cambio de método, no cambio de compañeros, no cambio absolutamente de nada, pues me siento entrenador igualmente en cualquier parte del mundo”, aseguró el exentrenador del Sevilla.