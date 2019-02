El recuerdo a Roberto Alés en las redes sociales

Día de luto en el sevillismo y en el mundo del fútbol en general. El 22 de febrero pasa desde hoy a formar parte de la historia más triste del Sevilla FC. Poco después de las 10 de la mañana se confirmaba la muerte de Roberto Alés, ex presidente del club y figura clave en la evolución de la entidad desde una de las épocas más delicadas hasta su ascenso al estatus actual, y las redes sociales se convertían en un hervidero de mensajes de lamento, recuerdos, cariño y ánimo a los familiares de este histórico personaje para el sevillismo.

Don Roberto Alés se convirtió en trending topic en Twitter en España a los pocos minutos de hacerse público el fallecimiento. Roberto Alés y Señor de Nervión, han marcado las tendencias en Sevilla a lo largo de la mañana.

La muerte del que fuera presidente de la entidad blanca entre los años 2000 y 2003 fue confirmada esta red social por el propio Sevilla ante los continuos mensajes de particulares que desde primera hora se habían hecho eco de alguna manera de esta noticia. El club colocó un crespón negro en el escudo que tradicionalmente usa como imagen de perfil en la red social y fijó el tuit que se recoge bajo estas líneas, en homenaje a la pérdida del "presidente que asentó los cimientos para la gloria", tal y como reza en el escrito.

Fallece Roberto Alés, el presidente que asentó los cimientos para la gloria.➡️ https://t.co/pu969jehzA Descanse en paz. pic.twitter.com/DPa3VhLXkF — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 22 de febrero de 2019

Otra figura clave en la historia del Sevilla, Monchi, no ha querido dejar pasar la oportunidad de brindar al mundo su particular homenaje al que considera su descubridor. Y poco después de conocerse la noticia publicaba un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Mucho de lo que soy, se lo debo a él. Un sevillista con mayúsculas, una persona de bien, D. Roberto Alés García. Te estaré agradecido de por vidaDEP Presidente pic.twitter.com/aJBCvD2rs2 — Monchi (@leonsfdo) 22 de febrero de 2019

En la misma línea, Joaquín Caparrós utilizaba su perfil personal de Twitter para homenajear al que él mismo define como su "padre" profesional.

Hoy me he despertado con la noticia más triste, nos ha dejado D. Roberto Ales, mí presidente, mi padre, al que quiero, admiro y siempre lo tendré presente.Descanse en Paz pic.twitter.com/8hqVG02Wec — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) 22 de febrero de 2019

Importantes ex jugadores sevillistas como Javi Casquero o Andrés Palop también se unían a las condolencias por la muerte del ex presidente. Diego Capel también ha recordado hoy al que define como un "ejemplo de sevillanía y de sevillismo".

Quiero expresar mis condolencias a la familia de Don Roberto Alés. No fuiste mi presidente pero si en todo momento te notamos muy de cerca . Dejas un gran legado a toda la familia Sevillista . DEP — Andrés Palop (@Palop1) 22 de febrero de 2019

También el Real Betis ha mostrado sus condolencias en un día tan señalado para el sevillismo y ha trasladado su pésame a través de su perfil de Twitter.

El #RealBetis envía sus condolencias al @SevillaFC por el fallecimiento de Roberto Alés. Descanse en paz. — Real Betis Balompié (@RealBetis) 22 de febrero de 2019

LaLiga, el Levante, el CD Tenerife, la Real Federación Andaluza de Fútbol o el ex técnico sevillista Unai Emery se han unido a los mensajes de cariño que han inundado las redes.

Triste noticia. Gran persona. Imposible olvidar la energía positiva que transmitía siempre al equipo cuando nos acompañaba. Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo para toda su familia y para el Sevillismo. RIP Roberto https://t.co/helStDB4Lk — Unai Emery (@UnaiEmery_) 22 de febrero de 2019

Pero no sólo el mundo del fútbol siente hoy la muerte de Roberto Alés. Además de los miles de mensajes de personas anónimas que dedican hoy un hueco en sus redes a homenajear a esta leyenda del sevillismo. Importantes personalidades del mundo de la política como el ex alcalde de Sevilla y ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido recordaba esta mañana al histórico presidente sevillista. También el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, difundía su pesar por el fallecimiento.