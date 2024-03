El recuerdo de Lucas Ocampos a Akira Toriyama, el creador de 'Dragon Ball'

La noticia se emitió desde Japón y ha creado un impacto inmediato a nivel internacional. Akira Toriyama, el mítico creador de 'Bola de Dragón', una de las series que más influyó en distintas generaciones desde su lanzamiento en 1984 -en España se empezó a publicar en 1992-, ha fallecido a sus 68 años por una hemorragia cerebral aguda, según ha informado su compañía de producción, Bird Studios.

Falleció el pasado 1 de marzo, pero hasta ahora no se ha hecho público. No han tardado en lanzarse cientos y cientos de miles de mensajes en recuerdo de un historietista que marcó a múltiples generaciones, y en el mundo del fútbol, como no podía ser de otra forma, tampoco ha pasado por alto la noticia. El propio Lucas Ocampos no ha querido ser menos, y ha 'reposteado' una foto en su historia de Instagram, recordando su foto con Suso tras cosechar la Europa League en Budapest, en mayo de 2023, y acompañado de la canción 'Dragon Ball Z goes metal', en memoria de la serie y su creador.

La imagen corresponde a la celebración de Lucas Ocampos y Suso sobre el césped del Puskás Aréna, haciendo la mítica 'fusión', uno de los gestos más recordados de 'Bola de Dragón'. Tanto el argentino como el gaditano habían mandado numerosos mensajes a través de sus redes sociales en memoria a la serie, de la cual son fieles seguidores, para arengar a los suyos de cara a la recta final de temporada, con la Europa League de Budapest entre ceja y ceja.

Lucas Ocampos y Suso se encomendaron a las 'Judías mágicas', para recuperar el poder de ambos, quienes llegaron milagrosamente a la vuelta de las semifinales ante la Juventus de Turín, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el gaditano fue trascendental con el gol del empate, y acabaron 'fusionándose' en la final de la Europa League, frente a la Roma y miles de sevillistas, para alzar al cielo de Budapest, por séptima vez en la historia de la entidad hispalense, dicho título europeo.

Sobre el césped del Puskás Aréna, dejaron una imagen para la posteridad del fútbol: el Sevilla y 'Bola de Dragón', unidos por un gaditano y un argentino.