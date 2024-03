La pica en Flandes del Sevilla

¡Albricias! La Real Federación Española de Fútbol le ha notificado al Real Madrid, a través de su Comité de Disciplina, que le ha abierto un expediente que debe revisar ahora el Comité de Competición. La esperada respuesta de los comités federativos llegó después de un silencio administrativo de unos diez días, desde que el Sevilla pusiese la denuncia el sábado 24 de febrero contra el Real Madrid y su televisión oficial por señalar en un reportaje previo al partido en el Santiago Bernabéu los errores de los árbitros designados, Díaz de Mera y González Fuertes, y su presunto sesgo antimadridista. Para que atendiera su denuncia, el club tuvo que reformularla.

La tenacidad y la fe del Sevilla, convencido de lo justo de su causa, han puesto en un brete al Real Madrid de Florentino. Para el club de Nervión, y sus servicios jurídicos, ha sido como poner una pica en Flandes, dicho popular por lo costoso que resultaba trasladar a los Tercios desde Italia hasta los Países Bajos durante la Guerra de Flandes, por el Camino Español que atravesaba Europa. Toda una proeza humana y logística. Algo así se puede decir de este éxito sevillista. Aunque la Monarquía Hispánica terminó perdiendo la guerra tras 80 años de conflicto, a ver en qué queda esto...

El Sevilla tuvo que reformular su inicial denuncia. El viernes 1 de marzo envió a Competición su nuevo pliego con todos los hechos, las consideraciones, los fundamentos jurídicos, los artículos del Código Disciplinario que se infieren presuntamente por esta práctica del Madrid... En puridad, no habría sido necesario exponer el articulado (los artículos 66º, 70º, 94º, 105º y 106º), pero así lo filtró Competición, que no dio una respuesta inicial al Sevilla arguyendo que su primera instancia era un simple escrito, una reflexión que no tenía rango de denuncia. El contraataque fue con toda una panoplia jurídica y argumental.

La Federación estaba deseando mirar para otro lado, pero no ha podido. Y LaLiga de Javier Tebas, en su guerra contra Florentino, su Superliga y su postura contraria al plan LaLiga Impulso y el fondo CVC, ha agradecido el gesto del Sevilla y se ha personado en la causa aportando otros vídeos en los que la televisión del Madrid señalaba a los colegiados designados para cada jornada liguera.

LaLiga, en realidad, no hace sino expresar el deseo de muchos clubes, que abominaban de esta práctica sin atreverse a dar el paso que ha dado el Sevilla. Y lo ha dado no una vez, sino dos. Porque las excusas federativas y el silencio administrativo no amedrentó a la causa nervionense.

Quizá todo quede en nada, una multita, una sanción liviana, una amonestación... O su archivo por algún formalismo como el bulo de que Real Madrid CF y Real Madrid TV son personas jurídicas distintas, cuando comparten el CIF y la televisión “hereda los valores y la responsabilidad corporativa” del club, según reza en el código ético de RMTV. Pero al menos el Sevilla sí acierta de pleno en esta ocasión con su quijotesca causa.

Otras veces sacó pecho de forma brava y desmedida el club de Nervión, como cuando sacó un comunicado justo antes de visitar al Barcelona rompiendo relaciones y denunciando el caso Negreira, justo después de la imputación al club azulgrana por presunto cohecho. Razones había, pero mejor acudir a los órganos de justicia.

La respuesta de la directiva de Joan Laporta fue clara: habiendo una causa judicial abierta, prima la presunción de inocencia mientras no haya condena. Ahora ha sido el propio Sevilla el que ha abierto una causa -administrativa, no judicial- erigiéndose en portavoz de muchos otros que optan por mirar para otro lado. Tebas, en su lucha política con Florentino, se lo agradece. Pero no muchas prebendas podrá esperar de una Federación fastidiada con el caso, aunque en puridad se trata de defender el honor de sus árbitros, paradójicamente. Veremos en qué queda la cosa...