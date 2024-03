La quijotesca lucha del Sevilla de Del Nido Carrasco

De casta le viene al galgo, podría decirse sobre la personalidad de José María del Nido Carrasco, que está teniendo la valentía de enfrentarse a boca llena con los grandes del fútbol español. Pese a la débil situación actual del Sevilla, tanto institucional como deportivamente, el nuevo presidente del club de Nervión tiene firmeza para mantenerles el pulso a los grandes. Del Nido Carrasco accedió a la presidencia el pasado 1 de enero, siguiendo el turno programado por el pacto de gobernabilidad que firmó, en representación de su padre, en noviembre de 2019.

El ex presidente y principal accionista a título individual rompería ese pacto en febrero de 2020, y tendrá el primer careo directo con su primogénito, investido ya este principal responsable ejecutivo de la entidad, en la Junta Extraordinaria del próximo 18 de marzo. Y el equipo sigue peleando por evitar el descenso. Nada de esto amedrenta a Del Nido Carrasco.

La denuncia a Real Madrid TV

La denuncia al reportaje de Real Madrid TV, que el departamento jurídico del club está reformulando para volver a enviar al Comité de Competición, abre otro frente contra el coloso de Florentino Pérez y sus muy extendidos poderes fácticos. Algunos comunicadores afines al todopoderoso dirigente capitalino han querido darle la vuelta a esa denuncia exponiendo que en los medios del Sevilla también se critica a los árbitros y difundiendo un vídeo del futbolista Antoñito cargando contra el árbitro del Mallorca-Sevilla, durante la retransmisión.

Pero la práctica de la televisión oficial del Madrid va más allá, pues no comenta los posibles errores durante los partidos, sino que lo hace a priori, creando un contexto negativo y condicionado hacia los árbitros que tendrán que dirigir, en el césped y en el VAR, al conjunto blanco. Lo hace cada semana y sólo el Sevilla ha sido el pionero en denunciarlo. Como pionero fue su padre al denunciar el injusto reparto televisivo durante su mandato como presidente.

Caso Negreira y ruptura con el Barça

No es la primera vez que es pionero en este tipo de denuncias a los poderosos del fútbol español. El pasado mes de septiembre, la víspera del Barcelona-Sevilla, y cuando Del Nido Carrasco ya estaba prácticamente al mando del comité de dirección, el club sacó un durísimo comunicado contra el club azulgrana denunciando el caso Negreira y anunciando que no acudiría a ningún acto protocolario con la directiva de Joan Laporta. De hecho, no acudió nadie del Sevilla al palco de Montjuïc.

La Superliga, otra lucha abierta

Recientemente, Del Nido Carrasco ha criticado al Barcelona, al Real Madrid y al Athletic Club, por distintos asuntos. "Me entristece que el Real Madrid y el Barcelona, en lugar de defender y liderar el crecimiento de la Liga española, estén intentando boicotearla. No esperaba que el gobierno español se pusiera de lado en un tema que afecta a la inmensa mayoría del fútbol español y sus aficiones", dijo a DAZN, que lo interrogó sobre el asunto después de que el club volviera a posicionarse contra la Superliga, el día del Sevilla-Atlético de Madrid en Nervión, el pasado 11 de febrero.

Y las críticas a Athletic y Madrid por el CVC

Y el 29 de enero también cargó contra los dos clubes que no han firmado el plan LaLiga Impulso y el crédito con el fondo de inversión CVC. "La postura del Real Madrid y el Athletic Club es poco solidaria con los clubes de LaLiga. El proyecto de CVC ha sido validado por 39 clubes, con la idea de crecer y retroalimentar ese crecimiento. No sé qué van a hacer, pero me gustaría que crecieran con LaLiga, que no boicotearan los planes de crecimiento y yo aplaudo que la RFEF esté a favor del crecimiento del fútbol y de los clubes nacionales, y no en contra".

La RFEF, el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic... A Del Nido Carrasco no le tiembla el pulso, pese a que el Sevilla pasa por su momento más crítico en este siglo XXI. ¿Es positiva esta quijotesca lucha contra los molinos de viento? Quizá, en la actual posición de debilidad del club, sea hasta contraproducente, pero por falta de bravura no quedará.