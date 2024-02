El Sevilla no se rinde ante la RFEF y ya reformula la denuncia de Real Madrid TV a Competición

El Sevilla no se va a rendir en el caso del vídeo de la televisión oficial del Real Madrid por la emisión de un reportaje en el que se recogían los errores de Díaz de Mera y González Fuertes, en el césped y el VAR respectivamente, en anteriores partidos del equipo blanco. Este miércoles, la Real Federación Española de Fútbol reconoció a la agencia EFE que no había tramitado la denuncia interpuesta por el club por un defecto de forma. Y para evitar esta excusa, el club ya reformula la denuncia, según ha podido confirmar este diario.

El pasado sábado, el club envió un escrito el sábado, víspera del partido, al departamento de competiciones de la RFEF para que diera traslado de su denuncia formal sobre la posibilidad de que tal vídeo constituyera una infracción del código disciplinario del ente federativo. Pero no obtuvo respuesta alguna, ni notificación de la recepción de esa denuncia formal.

"El Sevilla quiere, de forma formal, denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos pertinentes, al objeto de que valoren si los hechos aquí descritos pueden ser considerados o tipificados como infracción del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol o de cualquier otro texto federativo", decía el escrito del club enviado el sábado del que no ha tenido respuesta oficial alguna, más allá de lo publicado por la Agencia EFE citando al Comité de Disciplina de la RFEF. Es decir, no ha habido ninguna respuesta oficial ni notificación ante la solicitud del Sevilla por parte de la Federación.

En su escrito, los juristas sevillistas señalaron como posible infracción del código disciplinario de las competiciones el "hostigamiento y persecución" de los árbitros con esos resúmenes incidiendo en sus errores que hace Real Madrid TV, de forma habitual, antes de cada partido.

El apoyo explícito de Tebas

Incluso LaLiga, a través de su presidente, se posicionó en este asunto con el Sevilla. "Que yo sepa el CIF (código de identificación fiscal) con el que se mueve Real Madrid TV es el mismo del club. Es el órgano oficial del club, porque es donde retransmiten los partidos en diferido después de las jornadas. No nos vayamos al tema del formalismo. En derecho hace tiempo hay una teoría que es levantar el velo, y levantar el velo es vamos a la realidad", dijo Javier Tebas.

El club esperó en vano la respuesta de los comités federativos, mientras que se enteró por la prensa de que no se había dado traslado al Comité de Competición de la denuncia, que entendían en la Federación como una mera "reflexión". Incluso hubo una llamada el miércoles del Sevilla a Competición, obteniendo como única respuesta que no había lugar a respuesta ni notificación alguna, pues no entendían como denuncia tal escrito.

Ante esta situación, el club va a reformular la denuncia con toda la meticulosidad y pulcritud posibles para que los comités federativos no se excusen en una falta formal de la denuncia y procedan a abrir un expediente disciplinario o informativo a Real Madrid TV. Posiblemente sea este viernes cuando lo envíen de nuevo, aunque hasta la semana próxima es posible que no haya respuesta alguna de los comités de la RFEF.