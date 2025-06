El reto viral de un creador de contenido inglés: pasear por Breslavia el día de la final con una camiseta del Sevilla

Hay personas a las que no les importa hacer locuras por conseguir algo de fama, siendo una de ellas el creador de contenido Thogden, con casi medio millón de seguidores en su cuenta de TikTok y más de 2,5 millones en su canal de YouTube. El inglés, conocido por sus retos virales y sus distintas entrevistas, decidió pasearse el día de la final de la UEFA Conference League por las calles de Breslavia luciendo una camiseta del Sevilla Fútbol Club, tratando de ver cuánto tiempo tardaban los aficionados del Real Betis Balompié en increparlo tan sólo unas horas antes de enfrentarse al Chelsea.

Tal y como se puede ver al inicio del vídeo, en apenas 30 segundos un seguidor del conjunto verdiblanco se encargó de recordarle que no estaba en el sitio indicado, aunque el youtuber siguió su camino no sin antes señalarle el parche de hexacampeón de la UEFA Europa League. Tras pararse para coger algo de comer y saludar a unos fans, un pequeño grupo de hinchas del combinado heliopolitano se detuvieron para gritarle un "a Segunda" que Thogden no tomó como un insulto, por lo que decidió continuar su camino.

La cosa comenzó a ponerse algo más tensa cuando llegó a la plaza en la que se reunía una cantidad importante de aficionados béticos. Pese a que el comienzo fue bastante inesperado, llegando incluso a hacerse fotos con algunos de ellos, el reto finalizó cuando a los seis minutos y medio el creador de contenido comenzó a escuchar "Sevilla, recuerda, eres una mierda". Sin embargo, lo peor para Thogden llegó justo después, pues un seguidor verdiblanco decidió empujarlo mientras le gritaba que se marchara de allí.

El Sevilla, más presente de la cuenta

Este hecho no es la única disputa de la final europea en la que ha aparecido el Sevilla Fútbol Club, pues a la hinchada del Real Betis Balompié no le sentó nada bien que el eterno rival felicitara a Enzo Maresca justo al término del encuentro entre los suyos y el Chelsea. Además de esto, se ha hecho público un vídeo del técnico italiano festejando no sólo el título de los suyos, sino también haber derrotado al conjunto de las trece barras en el partido por el trofeo. Cabe recordar que, además de una leyenda del combinado nervionense, el exfutbolsita se encuentra casado con una sevillana.

Maresca sonríe tras el triunfo del Chelsea contra el Manchester United. / David Cliff | Efe

La conocida como "guasa sevillana" se ha adueñado de las redes sociales desde el pasado miércoles, pues la derrota del cuadro heliopolitano en la final de la Conference League es de lo poco que ha podido celebrar el sevillismo en una temporada marcada por la crisis acuciante que sufre tanto en el seno de la institución como sobre el verde. Salvados por un punto, en Nervión ahora se encuentran haciendo encaje de bolillos para dar la vuelta a una situación que sigue empeorando con el paso de los días.