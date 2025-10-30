Roque Mesa, paradigma de lo caros que son los errores en el Sevilla

La gravísima crisis económica del Sevilla tiene muchos padres. Y Roque Mesa, en una entrevista informal con Offside, ha ejemplificado alguno de los ejemplos que están en la raíz de esa deriva económica negativa. Los elevados contratos de los jugadores están enraizados en el problema y en cuanto hay un traspié grande, como no jugar en Champions o en Europa, el batacazo está asegurado.

El mediocampista canario se le metió por los ojos al Sevilla de Monchi ya en el verano de 2016. "En mi primer año en Primera con Las Palmas me quiere el Sevilla, el entrenador era... Sampaoli. Ya lo tenía todo hecho, pero se lesionó Javi Castellano, había acuerdo entre los clubes y tenía un contrato con el Sevilla. Estaba con mi representante en el hotel de pretemporada, y me dice, 'vete a dormir la siesta que nos vamos a Sevilla'. Y al despertarme, no nos podíamos ir porque se había lesionado Javi Castellano", recuerda el jugador.

En el verano siguiente, el de 2017 con Óscar Arias como director deportivo tras la salida de Monchi, Las Palmas traspasó a Roque Mesa al Swansea, que pagó 12,5 millones de euros y al futbolista le garantizaba un contrato superior a lo que podían ofrecer en Nervión. Y se fue a Gales. "Me pagaban tres veces más que lo que me pagaba el Sevilla, que le iba a pagar a Las Palmas 6 millones de euros".

En enero de 2018, ya con Joaquín Caparrós como director de fútbol desde la salida en abril de aquel año de Óscar Arias, el Sevilla logró la cesión de Roque Mesa. "En el Swansea no me adapto y me viene el Sevilla, casi nada... Bueno, me vino primero el Betis de Quique Setién, pero no me pagaba toda la ficha de mi contrato y el Sevilla, sí. Y encima tenía la espina de no haber podido ir al Sevilla". Y en la primavera, el club de Nervión ejecutó su compra por 6 millones de euros, pero...

"Caparrós me dice que me quiere firmar, pero le digo que hay un un inconveniente que es mi contrato. Yo tenía firmado dos años más en el Swansea y le dije que o me pagaban lo mismo o me quedaba, no estaba para perdonar. Me pagaron los dos años más que me quedaban y otro más, tres años. Lo bueno que tenía en el Swansea es que si se iba a Segunda yo cobraba lo mismo", explica en esta entrevista el jugador, que terminó firmando por tres temporadas con el Sevilla, las dos que tenía con el equipo galés y una más, hasta 2021.

Sin embargo, tras un año irregular, volvió Monchi al Sevilla en la primavera de 2019 y en su nuevo proyecto no entraba Roque Mesa: "Las cosas del fútbol. Yo tenía uno de los contratos más altos de aquella plantilla y me quieren quitar de en medio. Y yo le dije a Monchi: 'Mira, me quedan dos años de contrato. Yo no me quiero y ustedes no me quieren. Vino Lopetegui y no me querían. Yo no tengo problema en irme, dije, pero van a tener que pagar. Empezaron las medidas de presión de siempre (entrenar apartado). Y es jodido. Yo quería estar allí, ellos eran los que no querían que estuviese. Yo lo que no iba a hacer es perdonar dinero si no me quieren", continúa explicando el futbolista.

La solución fue que Roque Mesa fue cedido compartiendo la ficha con el Leganés, "un equipo al que vas a sufrir, a otra metodología, no era feliz entrenando, pero no quería perder un duro y el Leganés era el único que me lo daba", según el canario, que quería seguir en el Sevilla: "Jugaba con Banega, con Navas, con Nolito, queríamos proponer... disfrutaba". Pero no tenía cabida en la plantilla.

Así, el último día del cierre de mercado de 2020, tras volver de su cesión en el Leganés, Roque Mesa se plantó: "El último día les dije que o pagan, o me quedo un año allí y me voy libre. Pagaron. Firmé tres años con el Valladolid y, además, conseguí la rescisión de contrato con el Sevilla", decía ufano el jugador, que logró cobrar el último año de contrato que le quedaba, hasta 2021, del Sevilla y además cobrar del Valladolid.

El caso de Roque Mesa no es el único. El Sevilla ha tenido que negociar rescisiones de contrato a muy elevado coste, como hizo con Rony Lopes, el fichaje más caro de la historia del club; o con Tecatito Corona, Papu Gómez, Delaney, Iheanacho, quien al menos rebajó a la mitad el coste de su rescisión... Unos con más coste que otros. Unos fichados por Monchi y otros por Caparrós o Víctor Orta. Y sin ingresos de Champions, ese sobrecoste del excedente de plantilla es ruina asegurada. La misma de la que trata de salir ahora con Antonio Cordón.