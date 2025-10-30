El Metropolitano, toda una prueba de carácter

Llega uno de esos partidos que se le hacen tradicionalmente cuesta arriba al Sevilla... o no tanto. La visita al Atlético de Madrid ha tenido de todo: sonoras goleadas en contra como la de hace tres temporadas o dolorosísimas remontadas como la de la temporada pasada; partidos polémicos y también victorias inesperadas, como un par de ellas en la Copa del Rey y las dos únicas que se recogen en la Liga durante este cuarto de siglo coincidiendo con el mejor Sevilla de la historia. Esa estadística tan irregular, tan polarizada, debe animar al grupo de Matías Almeyda, que afronta el partido quizá en su peor momento y justo cuando el de Diego Simeone está más asentado tras su mal inicio.

Los colchoneros han tenido una semana limpia mientras el Sevilla ha tenido un pequeño respiro con su triunfo en la Copa del Rey, que le da cierto aire tras dos duras derrotas consecutivas que desinflaron la euforia desatada con la goleada sobre el Barça. El respiro atiende más a la reivindicación de futbolistas de la unidad B como Peque, Januzaj o Manu Bueno que a un verdadero efecto revitalizador, dado la inferior calidad del rival.

En realidad, el contraste del momento entre el Sevilla y el Atlético es grande. Los primeros se ven abocados a luchar por objetivos más reales y previsibles al inicio de temporada, y los segundos han fortalecido su habitual candidatura a ser nuevamente equipo de Champions tras su rotundo golpe en la mesa con su triunfo en casa de un aspirante como el Betis (0-2). Muy atrás quedaron las dudas de un Atlético que desde su último traspié en el Metropolitano, el lejano 23 de agosto frente al Elche (1-1), ha ganado todos sus partidos al calor de su hinchada, incluidas la goleada de Champions frente al Eintracht de Fráncfort (5-1) o la del derbi madrileño (5-2).

Afrontará pues el equipo de Almeyda una dura prueba de carácter, con el aval de que hasta ahora ha mostrado su mejor desarrollo a domicilio, con sus triunfos en los feudos de Girona, Alavés y Rayo Vallecano. Pero ahora sube bastante el nivel del rival y queda la duda de si será capaz de sacar su mejor versión como hizo frente al Barcelona, aunque el estilo de juego del Atlético de Simeone es muy distinto y no le permitirá esos espacios que sí le dio el conjunto de Hansi Flick.

El principal problema, condiciones del rival al margen, que se encontrará el Sevilla es que llegará a esta cita con el centro del campo cogido con alfileres. Aún estará de baja Mendy, como Azpilicueta, que no podrán enfrentarse a su ex equipo, y Alexis, y Agoumé debe cumplir un partido de sanción. Quizá sea el momento de subir al carro a Joan Jordán, que no estuvo en Toledo, donde Manu Bueno sí levantó la mano.

En casa del Atlético el Sevilla jugó 24 partidos de Liga este siglo. Sólo ganó dos y empató nueve. La última vez, en la primavera de 2022, tuvo el premio de la Champions (1-1). Pero eso fue hace tanto tiempo...