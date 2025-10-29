De la calidad en los golpeos de Januzaj a un Manu Bueno que levanta la mano en la construcción
Nombres propios
El zurdo belga definió de forma perfecta desde el borde del área mientras que el jerezano abrió el camino con un excelente pase a Peque
La crónica del Toledo-Sevilla
El Sevilla cumplió con su obligación al corroborar sobre el césped las diferencias con un equipo que está en la quinta categoría del fútbol español. Los sevillistas manejaron la situación a pesar del susto inicial por el gol de Brunet y equipo de Almeyda fue bastante superior en todo momento.
Januzaj | La precisión en los remates que otros no tienen
Nadie le podrá negar que tiene calidad en sus golpeos, eso es algo innato en un futbolista que llegó a ser considerado en sus tiempos en el Manchester United como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Otra cosa es pelear cuando juega de igual a igual. Pero al Sevilla lo sacó del problema con sus certeros disparos.
Manu Bueno | Estaba muy solo, pero tiene calidad en los pases
Dentro del debate sobre la necesidad de un futbolista capaz de crear juego de calidad desde el centro del campo, Manu Bueno sacó con nota la primera oportunidad que tuvo. No tenía a un escudero como medio centro de trabajo, pero incluso así abrió las vías al empate con su fenomenal pase a Peque.
Kike Salas | El espíritu de delantero llega a ser sorprendente
Su calidad dentro del área es un aspecto que no para de sorprender. A pesar de ser un defensa, ya sea como central o incluso escorado a la izquierda, es uno de los delanteros con más calidad de la plantilla sevillista cuando le cae algún balón con opciones. Su remate en el 1-4 es de 9 bueno.
Akor Adams | A veces, parece que su educación futbolística es tardía
Una de las cosas que chirrían es el fútbol de Akor Adams. Por ejemplo, cuando arrancó en solitario antes del descanso ya con el 1-2. Parecía que el campo se le ponía cuesta arriba con sus irregulares controles. Y le sucede en otros aspectos, como en los desmarques a destiempo...
