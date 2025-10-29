De la calidad en los golpeos de Januzaj a un Manu Bueno que levanta la mano en la construcción

El Sevilla cumplió con su obligación al corroborar sobre el césped las diferencias con un equipo que está en la quinta categoría del fútbol español. Los sevillistas manejaron la situación a pesar del susto inicial por el gol de Brunet y equipo de Almeyda fue bastante superior en todo momento.

Januzaj | La precisión en los remates que otros no tienen

Januzaj mira con el balón controlado durante el partido contra el Toledo. / Imagen SFC

Nadie le podrá negar que tiene calidad en sus golpeos, eso es algo innato en un futbolista que llegó a ser considerado en sus tiempos en el Manchester United como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Otra cosa es pelear cuando juega de igual a igual. Pero al Sevilla lo sacó del problema con sus certeros disparos.

Manu Bueno | Estaba muy solo, pero tiene calidad en los pases

Manu Bueno acompaña a Peque en una acción de ataque sevillista. / Ismael Herrero | Efe

Dentro del debate sobre la necesidad de un futbolista capaz de crear juego de calidad desde el centro del campo, Manu Bueno sacó con nota la primera oportunidad que tuvo. No tenía a un escudero como medio centro de trabajo, pero incluso así abrió las vías al empate con su fenomenal pase a Peque.

Kike Salas | El espíritu de delantero llega a ser sorprendente

Kike Salas recibe la felicitación de Alfon y Manu Bueno. / Ismael Herrero | Efe

Su calidad dentro del área es un aspecto que no para de sorprender. A pesar de ser un defensa, ya sea como central o incluso escorado a la izquierda, es uno de los delanteros con más calidad de la plantilla sevillista cuando le cae algún balón con opciones. Su remate en el 1-4 es de 9 bueno.

Akor Adams | A veces, parece que su educación futbolística es tardía

Akor Adams intenta marcharse por la banda izquierda. / Ismael Herrero | Efe

Una de las cosas que chirrían es el fútbol de Akor Adams. Por ejemplo, cuando arrancó en solitario antes del descanso ya con el 1-2. Parecía que el campo se le ponía cuesta arriba con sus irregulares controles. Y le sucede en otros aspectos, como en los desmarques a destiempo...