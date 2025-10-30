La complicada reconducción del caso Joan Jordán

Desde el principio se veía venir que la gestión de Matías Almeyda de la plantilla, en su visión colectivista y el aprovechamiento de todos los recursos, iba a tener un punto caliente en el caso de Joan Jordán. Porque se trata de un asunto peliagudo que viene con un lastre arrastrado desde años atrás. Este martes se esperaba que el mediocampista catalán pudiera debutar esta temporada con el técnico argentino, pero ni siquiera viajó.

El jugador ya llevaba un par de semanas con el grupo, aunque antes del partido en Anoeta sufrió un cuadro gripal y tampoco viajó. El entrenador sevillista fue preguntado por la posibilidad de que Joan Jordán fuera de los jugadores que entraran en las rotaciones en un partido contra un equipo cuatro categorías por debajo como el Toledo, con motivo de la primera ronda de la Copa.

“Hablé con Jordan y él todavía no se siente ni físicamente ni futbolísticamente para poder actuar. Él va a seguir trabajando hasta que tome su ritmo y entonces veré de qué manera hacer para que actúe”, dijo el argentino, quizá decepcionado con que el jugador no diera el paso.

El mediocampista catalán tuvo que operarse en julio, recién comenzada la pretemporada, de una hernia discal. El propio jugador tuvo que aclarar en las redes sociales que había sido en consenso o por sugerencia del cuerpo médico del club ante las críticas que estaba recibiendo. Desde que cayera en desgracia tras el episodio del derbi y la renovación hasta 2027, el futbolista ha sido objeto de todo tipo de comentarios. Incluso fue pitado al ser cambiado en un partido, porque parte de la afición lo culpaba del bajón de juego, antes de ser cedido al Alavés.

Tampoco lo ayudó que sus agentes filtraran que se había rebajado el sueldo como Marcao, algo que el club desmintió. Januzaj sí se redujo el sueldo tal y como le pidió el club y se ha ofrecido a jugar estando tocado: lo hizo con el Barcelona con el tobillo inflamado e infiltrado. Jordán, en cambio, sigue sembrando dudas. Aunque en el Metropolitano se le ofrece la ocasión de reivindicarse por las numerosas bajas en la medular.