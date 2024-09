Saúl: “Mi misión es que los veteranos nos comamos la mierda”

Le han bastado tres meses a Saúl Ñíguez en el Sevilla para convertirse en uno de los líderes de este vestuario. En medio del éxodo de capitanes que vive el club de Nervión, con las salidas de Fernando Reges, Sergio Ramos, Iván Rakitic, Lucas Ocampos y, próximamente, Jesús Navas -por su retirada-, el jugador ilicitano ha cogido la bandera del sevillismo en pocos partidos para ser uno de los líderes de este Sevilla de García Pimienta.

No obstante, no ha sido el inicio de temporada ideal para Saúl. Una desconsideración hacia el árbitro en Son Moix le ha privado de jugar la cuarta y la quinta jornada de LaLiga EA Sports, frente a Girona y Getafe. Pero dentro de vestuario uno de los capitanes de la plantilla, como aseguró el mismo Isaac Romero durante una rueda de prensa. Saúl, en un momento de revolución en su carrera deportiva al salir del Atlético de Madrid, ha llegado a un Sevilla donde la propia directiva le ha dado la “responsabilidad” de ayudar al grupo para sacar al club hispalense de donde está, como ha asegurado en una entrevista para El País.

La responsabilidad de Saúl Ñíguez

Saúl Ñíguez ha confesado que tiene un cometido dentro del vestuario del Sevilla en ayudar al grupo, donde ha hecho especial hincapié en la cantera: “Llevo menos de tres meses aquí, pero el club me ha dado la responsabilidad de que ayude a los compañeros en una situación como esta. Tengo que dar la cara, jugando y sin jugar, para ponerle las cosas fáciles a unos compañeros que, si se les mete caña, en uno o dos años están quemados. Quiero que la gente de la cantera del Sevilla que está saliendo tenga un recorrido de 15 años en el club. Los que llevamos más tiempo en el mundo del fútbol debemos asumir esa responsabilidad. Los más veteranos tenemos que transmitir a los más jóvenes lo que significa vestir la camiseta del Sevilla. Aquí hay gente joven, que viene de la cantera y de otros equipos, que ven la situación y es complicado para ellos saber llevar la presión. Mi misión es que la mierda nos la comamos los veteranos”, aseguró Saúl.

El jugador también explicó el motivo de su tweet tras la derrota ante el Girona, justo antes del parón de selecciones que causó cierto revuelo entre la afición del Sevilla: “En épocas malas, los golpes duelen más, pero tengo las espaldas muy anchas. Que nos den a nosotros. Mandé un mensaje para que el sevillismo se desahogara conmigo. La gente respondió bien”, explicó.

La afición y el ruido externo

Como jugador veterano de la plantilla, Saúl Ñíguez no pudo negar que todo el ruido externo que hay alrededor del Sevilla llega al vestuario. Asimismo, aseguró que no deben pedir apoyo a la afición del club hispalense, sino ganárselo dentro del terreno de juego para que ellos repondan: “Eso llega. Es un ruido externo que no podemos controlar y que no debería afectarnos, pero llega. Igual no te afecta de primeras, pero si el Getafe te da un golpe, con tanto ruido, ese golpe te afecta diez veces más. Si nos hacen un gol, es complicado ahora que la gente nos ayude a salir de esa situación. Pero, ojo, no me escondo, los primeros responsables de todo somos los jugadores y somos los que nos tenemos que ganar el apoyo de la afición transmitiendo desde dentro del campo”, aseguró Saúl Ñíguez, jugador del Sevilla.

El exjugador del Atlético de Madrid dejó claro que no le pueden ni exigir ni pedir nada al aficionado del Sevilla y que deben ser “los jugadores” los que den el primer paso para que el club vuelva a ser competitivo y pelee por estar en lo más alto: “Entiendo que no hay tiempo, que te exijan resultados de manera inminente, pero tenemos que analizar las cosas. El Sevilla viene de dos años muy malos y esta dinámica tan mala no se puede cambiar de un día para otro. Y el problema no es solo deportivo, pues hay una mala dinámica social, institucional y económica. Las cosas están ahí y eso lo sabemos los jugadores, el director deportivo y el presidente. Si queremos devolver al Sevilla a lo más alto los primeros que tenemos que rendir somos los jugadores, que somos la cara visible de este proyecto”, explicó el internacional español.