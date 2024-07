Saúl Ñíguez: "No es fácil salir de casa, pero creo que el Sevilla puede llegar a ser mi casa"

Sevilla/Saúl Ñíguez, cuarto refuerzo del Sevilla para la próxima temporada, se ha mostrado feliz por el paso dado para salir del Atlético de Madrid y iniciar una nueva aventura en Nervión, una incorporación que ha significado un halo de luz y de cierta ilusión en un sevillismo algo desanimado por la penuria económica en la que ha entrado el club.

El jugador ha hecho ver que para él ha sido muy importante el cariño recibido y eso se ha transformado en ilusión por su parte para volver a rendir como lo hizo para ser uno de los mejores centrocampistas de España.

Saúl cree que puede aportar trabajo en la medular “con llegada al área rival” y que pueda asentarse en la ciudad y en el club después de muchos años en Madrid. “No es fácil salir de casa, pero creo que ésta puede llegar a ser mi casa”, espetó.

“Estoy muy contento, muy ilusionado, y tengo primero que agradecer el cariño que han depositado a mí el presidente, Victor Orta y el míster. Es muy importante para mí estar donde me quieren y donde quiero estar. Estoy nervioso como un niño pequeño antes de debutar, pero es muy importante para mí volver a sentir ese nerviosismo que hacía mucho tiempo que no sentía. Tengo una ilusión tremenda”, ha comenzado diciendo el nuevo jugador sevillista, que espera darlo todo por la nueva camiseta. Por elli, no se pone más retos que el trabajar para ayudar al equipo. “Para mí el reto es disfrutar del día a día. Es importante para dar mi mejor versión. La confianza de todo el sevilla ha sido clave para que me decida a venir aquí.” Quiero disfrutar del ambientazo del Sánchez Pizjuán, añade.

Saúl, en su presentación. / José Luis Montero

Eso ha sido una de las claves. El ilicitano sueña con el estadio lleno. “Debuté aquí aquí en Liga contra el Sevilla y puedo decir que es difícil jugar aquí como rival. Sería muy bueno que se genere siempre ese ambiente, que explotase el Sánchez-Pizjuán”.

El ex atlético reonoció que se encuentra “fantásticamente” ahora mismo, pero que lo ha pasado mal. “Vengo de años complicados mentamente, pero cuando la gente te transmite cariño, cercanía e ilusión de que estés aquí, al final sientes y es una de las cosas que me han hecho decantarme por el Sevilla”, afirma. Y no guarda rencor con el Atlético: “He intentado dar lo mejor de mí. Es el club de mi vida. Agradecido de por vida al club y al Cholo Simeone. Las despedidas tienen que ser como tienen que ser”.

Ahora llega a otro gran club y así lo siente. “El Sevilla es un grande. Al final lo que hay que hacer competir y trabajar en el día a día. Que el equipo trabaje para transmitr lo que la gente quiere ver en el campo. Yo vengo a audar en todas las situaciones que pueda. Ilusión, ganas, hambre y sobre todo confianza”.

Jóvenes y veteranos. “Veo un equipo bastante equilibrado. Gente joven y gente veterana. Todo eso es bueno si somos capaces de transmitirles a los más jóvenes ilusioón y unos buenos valores. Si son buenos peloteros que vayan creciendo y que nos ayuden a llevar al Sevilla donde tene que estar”

Seguir en el Sevilla. “Todavía no es algo que haya pensado. Tenemos una cesión para este año, pero hay buena sintonía en las tres partes, pero lo importante es el día a día. Es un reto para mí volver con el Sevilla a Europa, ha habido dos años complicados”