Víctor Orta mejora con el capote

Sevilla/Víctor Orta va cogiendo poso como director deportivo del Sevilla. Aplomo, no meterse en vericuetos extraños y responder justo lo necesario y si puede ser menos, mejor. Aunque la afición (y la prensa) quiere saber más, no interesa. De verdad. Toreo de capa y punto. A seguir trabajando.

En la presentación de Saúl Ñíguez, un logro suyo totalmente aunque acertó al compartir el mérito con otros, había poco que añadir como novedad, ya que hacía menos de 48 horas que había hecho un repaso ligero de la actualidad, siempre ante la tibia candidez de las preguntas de la sala en época de vacaciones.

“Ni jóvenes como nos han dicho, ni veteranos. Decíamos que nuestro modelo era de buenos futbolistas. Saúl es un extraordinaro jugador, es el séptimo futbolista de la historia del Atlético en número de partidos. Al principio cuando surgió el tema mostramos la duda de si podía ser posible, pero empezamos a trabajarlo. También ha sido decisivo Garcia Pimienta. Es un trabajo de equipo”, expresó el madrileño, que no esconde que fue “una sorpresa” que Saúl se interesara por recomponer su carrera en el Sevilla. “Al principio fue una sorpresa, pero cuando fui escuchando y entendiendo lo que quería Saúl empecé a pensar que podía ser posible. Entonces le decía por favor dime que puede ser posible para poner a la gente a trabajar... También el sur ayuda. En el Leeds tenía más problemas para convencer a los jugadores”, desvelaba.

No piensa Orta que esta operación haya servido para mejorar su imagen de cara a la afición. No le preocupa. Y ahí, otra vez, demostró más madurez con respecto a su llegada hace un año. “Yo pienso sólo en el Sevilla, mi imagen tiene una importancia minúscula, lo que interesa el escudo. Me preocupo muy poco por mí y mucho por el Sevilla”. Buena frase.

Pero no es fácil lo que tiene entre manos. Para nada. “Sabemos la situación económica del club y hay que buscar fórmulas. Hay que buscar jugadores que vean otras cosas por delante del dinero. Saúl se ha impresionado con las instalaciones del Sevilla, ha dicho que son de club top y eso es un trabajo de 20 años y de un monton de gente. Y él ha estado en el Chelsea y grandes equipos”.

“Entre todos le hemos presentado lo que es el Sevilla. Lo conozo desde hace mucho tiempo. Es una familia de futbolistas, su padre, su hermano, al que conozco de Elche y ha sido clave. Él buscaba sentir pasión por jugar. Lo fácil era quizá buscar una liga menor”, añadía.

Sin noticias de la Roma

Víctor Orta también fue preguntado por los descartes, sobre lo que no ha querido individualizar y ha recalcado la idea y la hoja de ruta marcada por el club, y por En-Nesyiri, vinculado en la última semana con la Roma de Mourinho. “No ha habido muchos cambios en las últimas 48 horas. No hay nada que nos satisfaga para lo que es Youssef para nosotros. Es un patrimonio del club. La Roma a nosotros oficialmente no nos ha comunicado nada, nadie de la Roma se ha dirigido al Sevilla”, precisaba. La frase, ojo, no excluye a sondeos y bocetos de oferta a través de intermediarios.

Por último, no lo vio todo negro en el primer amistoso ante el Orlando Pirates, en el que el Sevilla fue claramente superado por un equipo más rápido (0-2). “Nos enfrenamos a un rival con un nivel físico muy adelantado a nosotros, con más velocidad. Pero tambien es verdad que hubo detalles de verticalidad, de jugar hacia delante… pero el rival cuando llegaba nos hacía daño”.