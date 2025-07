Tampoco era muy difícil mejorar las sensaciones en la delantera del Sevilla, pero los nigerianos Akor Adams y Kelechi Iheanacho cambiaron la imagen del verano sevillista simplemente por acertar, lo que se les pide a los futbolistas que viven del gol. Especialmente el ex jugador del Montpellier, que asentó con dos tantos la confianza del equipo de Matías Almeya en la primera parte de un amistoso muy emotivo en Gelserkirchen que además sirvió para que los nervionenses ganaran por primera vez en la presente temporada tras las dudas que dejaron en Portugal ante Birmingham y Sunderland.

Fue una tarde en la que se reivindicaban jugadores de alguna manera muy señalados. Es verdad que Akor Adams no había tenido tiempo casi ni de ponerse la camiseta del Sevilla por culpa de las lesiones, pero también su compatriota Iheanacho sorprendía con una acción de delantero puro cuando ha recibido tantas críticas y hasta Marcao demostraba que es capaz de vez en cuando de, con un buen gesto, hacer algo positivo para su equipo al anotar de cabeza el 2-4 definitivo.

Fue el mejor ensayo del Sevilla de Almeyda hasta el momento. Es verdad que aún hay cosas que mejorar, como las frivolidades que dieron pie a los dos goles del Schalke 04 cuando el triunfo parecía encarrilado, pero en líneas generales, con un once más parecido al que se podrá ver en la Liga (faltó si acaso Juanlu, que jugó unos minutos al final), el bloque que está construyendo el nuevo entrenador dio sensaciones más positivas.

Vargas y Suazo, un dúo que funciona en la izquierda. / SFC

Una presión generosa en tres cuartos que provoca errores en los rivales y una deterninación encomiable cuando el balón estaba en poder de los rojos para irse arriba que llegó a desarbolar a los alemanes sobre todo antes del descanso.

Porque además la cita tenía su carga de emotividad. Se recordaban los lazos que Schalke 04 y Sevilla habían tejido desde aquella semifinal que hizo explotar la zurda de Antonio Puerta un jueves de Feria de hace 19 años. Aquello fue la apertura del tarro de las esencias. Los títulos cayeron en cascada y es justo recordar que todo empezó en este estadio de Gelserkirchen que lucía abarrotado con más de 45.000 espectadores, entre ellos algunos sevillistas incluso.

Y Akor Adams tardó muy poco en decir aquí estoy yo. El gigante nigeriano quiere convencer a Cordón y a Almeyda y en media hora hizo dos goles y se le escapó del revólver un tercero. A los cuatro minutos cabeceó a la escuadra un centro sin pararla de Suazo tras un cambio de juego de Lukébakio y más o menos a la media hora abría su gigantesco pie para, con el interior, aprovechar poniendo el balón junto al palo un robo de Vargas fruto de esa presión que Almeyda quiere que sea una seña de identidad, si bien es cierto que pocos son ya los equipos que no presionan la salida del balón del rival. Al menos, el Sevilla vuelve a esa característica del fútbol moderno tras el paréntesis de Caparrós.

Idumbo, que también destacó por chispazos en Faro, fue otro de los que quiso llamar la atención del técnico argentino. Se movió desde la mediapunta con inteligencia para hacerse indetectable y sorprender al corsé alemán. Puso de gol a Akor en un mano a mano que el africano esta vez malogró y pudo marcar él mismo con todo a favor tras burlar a Karius, el guardameta local, y no acertar a puerta vacía ni para darle el tercero al propio Akor Adams.

El que se fue a la caseta era un Sevilla que gustó, con un Suazo que volvía a demostrar que va a ser un jugador que dé muchas cosas en ataque y que se entiende muy bien con Vargas, pues ambos saben jugar por dentro. En defensa no hubo apenas cosas que resaltar porque el Schalke 04, ahora en la Bundesliga2, no exigió mucho.

Fue tras el descanso cuando los de Almeyda se relajaron algo, sobre todo a la hora de tener determinación en la salida de balón. Almeyda no quiere concesiones de este tipo, pero un partido dura 90 minutos y hay ocasiones en las que se dan si la gente pierde la concentración. Entre Carmina y Gudelj arrollaron a un delantero alemán y Sylla acortaba distancias en pleno carrusel de cambios de los sevillistas, en el que salían jugadores como Juanlu, que volvía a jugar tras la aparente interrupción –momentánea o no ya se verá– de su traspaso, Agoumé o Iheanacho, protagonistas éstos del 1-3, un testarazo del nigeriano tras un plástico centro al área del internacional sub 21 francés.

Luego, todo lo bueno que había hecho el medio centro galo lo echó por tierra al intentar hacer un sombrero que sobraba con el equipo arriba. Nyland, que estuvo intuitivo en las pocas acciones en que le apretaron, sacó el primer remate, pero no el de Mauro Zalazar, que volvió a apretar el marcador en 2-3.

Sin embargo, el Sevilla estaba llamado a volver de Alemania con razones para sonreír y era Marcao el que anotaba el cuarto gol rematando en el primer palo un córner muy bien sacado por Oso.

El Sevilla dejó en la colina de Gelserkirchen mejores sensaciones sin duda que en todo el verano. Y es que este lugar parece tener algo especial.