El seleccionador de Marruecos mima a En-Nesyri: "Recordad a Benzema cuando no marcaba"

El nuevo seleccionador de Marruecos ha llegado con brío al banquillo alauita. Walid Regragui, ex defensor del Toulouse nacido en Francia y ex internacional marroquí, sabe por lo que pasa un futbolista cuando su rendimiento no responde a las expectativas en las principales ligas europeas. Y conoce el caso de En-Nesyri, que lleva tiempo sin marcar con el Sevilla.

En-Nesyri lleva apenas 373 minutos jugados en cinco partidos, de los ocho oficiales disputados por el Sevilla. Y no ha visto puerta esta temporada. Ante el Barcelona recibió una pitada a la que respondió con irónicos aplausos a la grada. Esto llegó después de que la pasada campaña marcase el gol liberador en el Metropolitano ante el Atletico, tras su peor año. Fue su último tanto con el Sevilla, luego en junio marcó dos con Marruecos en la clasificación para la Copa de África. Desde entonces no ve puerta.

Regragui, pese a las críticas que ha recibido el delantero del Sevilla, del que fue máximo goleador en la temporada 20-21 con 22 tantos en total, sigue confiando plenamente en En-Nesyri. Y acudió a un ejemplo que ha sido muy ilustrativo para el aficionado marroquí. "Para los delanteros la confianza es importante y hay que recordar el caso de Karim Benzema, cuando no marcaba goles", dijo antes del amistoso entre Marruecos y Paraguay en el Benito Villamarín.

"Mi trabajo es ayudarlo. Lo tienen que apoyar en Marruecos, no en Sevilla. Si un hijo está enfermo, hay que ayudarlo. Todo Marruecos lo va a ayudar. Estará en el Mundial cien por cien", dijo el técnico marroquí, que sustituyó en el cargo este verano a Vahid Halilhodzic, veterano técnico bosnio que tuvo declaraciones altisonantes sobre En-Nesyri el invierno pasado, cuando estaba lesionado antes de que fuese a la Copa Africana de Naciones, donde marcó un gol.

También habló Regragui de Bono, al que convocó pese a que el meta del Sevilla arrastraba algunos problemas físicos desde que fue suplido en el descanso del partido con el Villarreal. "Es uno de los mejores porteros del mundo, gracias que es marroquí", dijo el técnico alauita.