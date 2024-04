Sergio Ramos y su admiración por Morante de la Puebla: "Gracias, maestro, por un momento tan íntimo"

El Sevilla jugará el próximo domingo, en Gran Canaria, por lo que Sergio Ramos ha aprovechado para estrenarse en la temporada de toros en la capital andaluza. El camero acudió a la Maestranza para una corrida de un cartel de nivel, con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado.

En el interior de la plaza fue captado por las cámaras de Diario de Sevilla junto a su padre y a Alfonso Cadaval, hijo de César Cadaval y torero. Sin embargo, Sergio Ramos compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram, en la cual mostró cómo Morante de la Puebla le invitó personalmente a uno de los momentos más íntimos de un torero.

"Maestro"

Sergio Ramos no ha escondido, jamás, su afición por el mundo del toro. El camero, siempre que ha podido, ha acudido a la Plaza de la Maestranza. Esta vez, el segundo capitán sevillista recibió una invitación mucho más especial.

Morante de la Puebla ofreció a Sergio y a su padre acompañarle en el Hotel Colón en las horas y minutos previos a la corrida de toros. El central inmortalizó ese momento y aprovechó para dedicarle unas palabras: "Gracias, maestro, por dejarnos compartir de tu mano un momento tan íntimo y especial. ¡De Morante, hoy, ayer y siempre! ¡Olé los puros!".

¿Un futuro en el toreo?

Ya en el interior de la Maestranza, Sergio Ramos estuvo acompañado en uno de los burladeros del callejón por su padre José María y por el torero Alfonso Cadaval, hijo del Moranco César Cadaval. Allí fue preguntado por las sensaciones que le estaba dejando el festejo por los micrófonos de Movistar. El camero habló de que pese a que la corrida no respondió sobre lo esperado, estaba muy feliz de poder disfrutar de "una ciudad como Sevilla y su ambiente único".

Al ser preguntado sobre un posible futuro dentro del ruedo, el camero prefirió marcar distancias y recordar que está centrado en el Sevilla: "Hombre, no descarto torear alguna vez un festival, pero yo no estoy preparado para ponerme delante de un toro, me tendría que preparar técnicamente para torear y ahora mismo estoy con los cinco sentidos puestos en el fútbol".