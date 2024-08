Sergio Ramos y su recuerdo a Antonio Puerta: “Siempre entre nosotros, hermano”

Sergio Ramos no ha querido fallar en uno de los días que más importante tiene señalado en el calendario: el 28 de agosto. El día fatídico en el que su “hermano” Antonio Puerta dijo adiós tras sufrir un infarto en 2007 durante un Sevilla - Getafe. Amigos íntimos durante el paso del camero por Nervión antes de marcharse al Real Madrid, la pérdida del canterano sevillista fue un golpe duro para Ramos. Tanto es así, que uno de los motivos del regreso de Sergio a Sánchez-Pizjuán la pasada temporada se lo debía a él: “Estaba deseando volver a casa, no tenía sentido irme a otro sitio sin pasar por aquí. Era una deuda pendiente con mi padre, mi abuelo, el sevillismo y Antonio Puerta. Son cosas que han significado mucho”, explicó en su llegada al aeropuerto de Sevilla el pasado mes de septiembre.

Casi un año después, con Sergio Ramos ya fuera del Sevilla y sin equipo a la espera de un nuevo proyecto que le ilusione, el camero no ha faltado a su cita el 28 de agosto. El campeón de mundo ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales en el que ha recordado a su amigo 17 años después de su fallecimiento: “Siempre entre nosotros, hermano. Te recordaremos hoy y siempre. Eterno Puerta”, publicó el exjugador del Sevilla.

Del Nido Carrasco cierra la puerta a un regreso de Ramos

Sobre un posible regreso al Sevilla ha hablado el presidente de la entidad esta mañana, José María del Nido Carrasco. El máximo mandatario del club descartado de un plumazo cualquier tipo de posibilidad a su regreso y aseguró que el camero sigue esperando un nuevo proyecto: “Darle las gracias por lo mucho y bueno que ha aportado el año pasado Sevilla y desearle suerte en su nuevo proyecto que espero que tenga pronto que me imagino que no lo tendrá porque no habrá decidido tenerlo porque seguro que le han surgido muchas novias”, aseguró.

Asimismo, del Nido Carrasco comentó que Ramos no le había pedido entrenarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras su salida del club de Nervión, como sí han hecho otros jugadores como Iván Rakitic. El presidente le ha abierto las puertas de su “casa”, aunque reconoce que no se lo ha pedido aunque tampoco le hace falta: “A mí no me lo ha pedido, ni a nadie del club. Si lo pidiera, como por ejemplo lo ha hecho Iván Rakitic o lo ha hecho Coco Lamela, el Sevilla es la casa de Sergio Ramos por lo cual podría entrenar allí. Pero, de momento, no me lo ha pedido y tiene finca para entrenar a él y dos equipos de fútbol”, explicó del Nido Carrasco entre risas.