Lulo Da Silva y Oso inclinan la balanza en el derbi (1-0)

Victoria de más de tres puntos para el Sevilla Atlético, que se llevó el derbi chico, algo que no lograba desde 2022, sumando además su primera alegría de la temporada. Los de Jesús Galván se impusieron al Betis Deportivo por la mínima gracias a un tanto de Lulo Da Silva, tras una buena acción de Oso por la izquierda en la que la zaga verdiblanca no estuvo contundente y el centrocampista empujó el balón a la red para decidir el encuentro.

El filial sevillista, que firmó un buen inicio de la segunda mitad, pudo sentenciar, pero no aprovechó el bajón de lo verdiblancos. Los de Javi Medina rozaron el empate en botas de José Antonio Morante, en un final bronco que se enturbió con una tángana y la expulsión de Rodrigo Marina, que perdió los papeles (96’).

El derbi arrancó con igualdad, aunque el Betis Deportivo intentó llevar la iniciativa. En la primera ocasión clara, Ian Forns buscó la escuadra desde el borde del área, pero su remate se marchó desviado. Poco después, Sosu ganó por alto y conectó una acrobática volea que tampoco encontró portería (7’). La respuesta nervionense no tardó en llegar; un centro de David López estuvo a punto de ser rematado por Álex Costa, que no llegó por centímetros. Más tarde, Manu González desvió a córner un cabezazo de Lulo Da Silva.

El tanto sevillista llegó tras una gran acción individual de Oso ante Marcos Solís; recortó, llegó a línea de fondo y centró. La defensa bética despejó, pero el rechace lo cazó Lulo Da Silva, que definió con un pase a la red. El gol tardó en subir al marcador debido a una larga revisión del nuevo videoarbitraje de la Primera Federación, que interrumpió el juego durante cinco minutos y rompió el ritmo del encuentro, lastrado además por la pausa de hidratación. La ocasión más clara del Betis en la primera parte la tuvo Mawuli, con un disparo desviado por un defensor que se envenenó, pero encontró la respuesta de Alberto Flores.

Tras el descanso, el Sevilla Atlético salió mejor plantado, controlando el balón y el ritmo. Además, el Betis sufrió un contratiempo con la lesión de Dani Pérez, que dejó malas sensaciones teniendo en cuenta que el próximo lunes es la convocatoria del Mundial sub 20.

Morante tuvo el empate en sus botas y Rodrigo Marina fue expulsado

En esa fase, Oso estuvo a punto de sorprender con un potente disparo que se marchó desviado. A quince minutos del final, un balón largo habilitó a Sosu, que marcó el empate, pero el extremo se encontraba en posición de fuera de juego y el tanto fue anulado.

El filial verdiblanco lo intentó en los últimos minutos. Morante generó peligro a balón parado con un córner cerrado, mientras que Sorroche colgó un centro en el que estuvo bien por alto el guardameta Alberto Flores. Ya en el extenso añadido, Morante volvió a aparecer con una gran maniobra individual, pero su disparo fue centrado y atrapado por el portero sevillista, desperdiciando la última oportunidad de los de Javi Medina de al menos sumar un punto en la visita al Estadio Jesús Navas.

Los últimos instantes estuvieron marcados por la tensión habitual de un derbi. La frustración se apoderó de Rodrigo Marina, que empujó a un rival y vio la roja directa, cerrando el encuentro.

Triunfo importante de los de Jesús Galván, que perdieron el primer encuentro en casa ante el Ibiza y reaccionaron con una victoria de las que sube la moral a los jugadores y el cuerpo técnico.