Un Sevilla Atlético sin efectividad pierde en Teruel (1-0)

Sigue sin reaccionar el Sevilla Atlético, que después de dos empates consecutivos perdió en su visita al CD Teruel. El equipo de Jesús Galván solamente ha logrado un triunfo en las ocho jornadas disputadas en Primera RFEF, en el derbi chico frente al Betis Deportivo hace cinco jornadas (1-0) y en el turolense Estadio Pinilla no sacó partido a sus buenas fases de juego. Pagó cara su falta de efectividad y terminó perdiendo por la mínima por medio de un cabezazo de Ayman imposible para Alberto Flores.

Frente a Alberto Flores estuvo un inspirado Alejandro Palop, hijo del exguardameta sevillista que se estrenaba en la portería turolense y en la Primera RFEF. El meta valenciano detuvo las dos primeras intentonas de Oso y Miguel Sierra.

El Sevilla Atlético probó varias veces con disparos desde la frontal del área y no sufrió en cambio muchas llegadas de un Teruel que, eso sí, dispuso de una magnífica ocasión en un mano a mano que Alberto Flores detuvo a Sergio Moreno.

Tras el descanso, Rivera tuvo que ser sustituido por molestias por Collado. Era el segundo cambio obligado de Galván, que en la primera parte ya tuvo que quitar a Raihani por Miguel.

Alberto Flores tuvo otra buena acción con paradón por abajo con el pie a un disparo raso de Teddy. Sin embargo poco después no pudo hacer nada ante un buen remate de cabeza de Ayman, recién salido al césped.

El filial sevillista pidió penalti en el tramo final, agotando una tarjeta de vídeo revisión en una acción en la que un defensor local golpeaba el esférico con la mano en su propio área.

El Sevilla Atlético lo intentó acumulando efectivos en el campo contrario. Pero el empate no llegó pese a que Oso tuvo una magnífica ocasioón estrellando el balón en el larguero en un córner que botó de forma directa. Tendrá que esperar al próximo domingo frente a un clásico como el Hércules (Jesús Navas, 18:15) para intentar reaccionar.