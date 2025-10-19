Alejandro Palop vs. Alberto Flores: el hijo y el epígono del mito frente a frente

El fútbol tiene una amable cara interna a veces opacada por el oropel de las multitudinarias retransmisiones y las polémicas sobre partidos de Liga allende el Oceáno Atlántico. En Primera RFEF se dio este domingo una historia de las que hacen más humano este deporte tan industrializado, a mayor gloria de las compañías televisivas. En el Estadio de Pinilla se enfrentaron Alejandro Palop, hijo del mítico Andrés Palop, y Alberto Flores, epígono del legendario portero del Sevilla, con motivo del Teruel-Sevilla Atlético (1-0).

Curiosamente, el encuentro entre el Club Deportivo Teruel y el Sevilla Atlético supuso el debut en Primera RFEF de Alejandro Palop (La Alcudia, 11-11-2003), que creció viendo triunfar a su padre en el Sevilla de la primera década de este siglo, y lo vio levantar hasta seis de los once títulos que ganó el equipo nervionense entre 2006 y 2010. El vástago de Palop estuvo en la cantera del Sevilla un tiempo, y luego pasó por la del Torrent y también militó en el Sanse y la Ponferradina. Pero no ha sido hasta este año con el CD Teruel cuando ha debutado en la tercera categoría del fútbol español... precisamente ante el admirador de su padre.

Alejandro coincidió en la cantera del Sevilla con Alberto Flores, siendo ambos benjamines, como recordó Andrés Palop en una entrevista reciente a este diario. "Yo jugaba en el Sevilla y él (Alberto Flores) en la cantera, creo que en benjamines, en el mismo equipo que mi hijo. Me llamó la atención porque vi que era un chico muy pequeño, pero con las ideas muy claras. Sabía lo que quería y estaba dispuesto a luchar", dijo este verano Palop sobre el tercer guardameta del Sevilla, con el que lo une una historia muy bonita asimismo.

Alberto Flores, cuando era alevín, recibe la última camiseta del Sevilla de Palop, en 2013. / @psandrespalop

Alberto Flores recibió una especie de testigo de la portería sevillista cuando Andrés Palop le regaló la camiseta de su despedida como guardameta del Sevilla, el 1 de junio de 2013 precisamente frente al otro equipo de su vida, el Valencia. Ganó el Sevilla 4-3 y ese resultado le permitiría clasificarse finalmente para la UEFA que ganaría ya el equipo de Emery en 2014.

Aquel día Alberto Flores era recogepelotas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al tiempo que jugaba de portero en el mismo equipo que Alejandro Palop. Ahora, Alberto Flores es el tercer portero del Sevilla, ya que tiene por delante a Vlachodimos y Nyland. Y este domingo le tocó enfrentarse al que fuera su compañero en los benjamines, el hijo de su ídolo.

Para rizar más el rizo de esta historia, Alejandro Palop incluso se permitió emular a su padre marcando un gol en el último minuto en la cantera del Torrent. El 21 de noviembre de 2021, Alejandro Palop marcó desde su portería el gol del triunfo del Torrent frente al Alzira (1-2), en categoría juvenil. Emuló así a aquel gol que dio la vuelta al mundo de Andrés Palop en Donetsk al Shakhtar, un gol de cabeza en un córner con el que forzó la prórroga (2-3 al final) que posibilitó la clasificación del Sevilla que ganaría en Glasgow la segunda Copa de la UEFA... gracias a los tres penaltis que detuvo Palop.

El hijo parece tener ese don triunfal del padre, que ahora es el seleccionador de la Comunidad Valenciana para la Copa de Regiones de la UEFA. El año pasado, Alejandro Palop jugó tres partidos con el Torrent en Segunda RFEF, y los tres los ganó. Y en su debut con el Teruel en Primera RFEF también ha logrado el triunfo sobre el filial sevillista.