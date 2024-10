El Sevilla Atlético, tras dos expulsiones, es goleado en Marbella (4-1)

El Sevilla Atlético cortó de la forma más abrupta su buena racha al caer goleado en su visita al Marbella. Tres incidencias fueron determinantes para el desenlace del partido: la expulsión con roja directa al central Castrín en el minuto 25, la expulsión por doble amarilla en el 37 del lateral Darío y el gol fantasma que concedió el colegiado balear del encuentro en la prolongación de la primera parte. Sin tecnología VAR, el 1-0 con dos menos fue un mazazo.

Aun así, el Sevilla Atlético soñó con el empate tras el gol de Idumbo, ya con nueve futbolistas en el segundo tiempo. El extremo regresó al filial después del giro de los acontecimientos con el juvenil, que ya está más en dinámica del segundo equipo que del primero.

Antonetti estuvo a punto de hacer el 2-2, con un disparo al poste, pero la lógica cayó por su propio peso y los goles en contra del filial, en el que también fue expulsado el entrenador Jesús Galván, fueron subiendo al marcador.

Todo empezó a torcerse con una entrada fortuita de Castrín. Bestard Servera, árbitro del encuentro, lo sancionó con roja directa (25'). Más se torció cuando Darío vio la segunda amarilla (37'). Para más inri, en la última acción de la primera mitad, un disparo lejano de Jorge Álvarez ponía por delante al Marbella, con la duda de que el esférico traspasase la línea de meta. Tras este rosario de infortunios, Jesús Galván fue expulsado camino del vestuario.

Puñal hizo el 2-0 tras el descanso. Pero el Sevilla Atlético no sólo no bajó los brazos, sino que no renunció al balón pese al 2-0 y jugar ya con dos menos. Idumbo, en su primer encuentro con el filial esta temporada puso el 2-1 batiendo con clase a Dani Martín.

Alberto Flores paró un penalti a Callejón y el filial aguantó el chaparró. Pero en los diez últimos minutos Callejón y Peña castigaron en exceso a los jugadores de Jesús Galván.