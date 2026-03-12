El Sevilla continúa trazando su plan de ataque para enfrentarse al FC Barcelona

El Sevilla Fútbol Club tiene este domingo un duelo que Joaquín Caparrós bautizó en su primera época como "la visita al dentista". Los hispalenses se miden a un Fútbol Club Barcelona que llega a este partido como líder de LaLiga EA Sports, aunque con un ojo puesto en la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League tras empatar el pasado martes frente al Newcastle en Inglaterra. Tras vencer en el partido de ida, los pupilos de Matías Almeyda confían en sacar el mejor resultado posible de un estadio donde el cuadro nervionense no gana desde el 15 de diciembre de 2002.

El técnico bonaerense podrá contar con todos sus jugadores a excepción de los lesionados Kike Salas, Marcao y Peque Fernández. Siendo el central de Morón de la Frontera el primero que debiera regresar a las órdenes de Almeyda, todo hace indicar que tanto César Azpilicueta y Neal Maupay entrarán en la convocatoria del Sevilla para visitar el Camp Nou. La alineación que dispondrá el argentino sobre el verde del feudo blaugrana es una incógnita, ya que no se sabe si mantendrá el esquema de estas últimas semanas o volverá a lo visto anteriormente con un 5-3-2 puro.