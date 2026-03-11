Fernando Bernal deja de ser el director de seguridad del Sevilla FC

Este pasado martes 10 de marzo saltaba la sorpresa en el Sevilla Fútbol Club cuando se confirmaba que Fernando Bernal, jefe de seguridad de la entidad hispalense, había sido detenido por hurto. La noticia, adelantada en exclusiva por Diario de Sevilla, causó un fuerte impacto en el club nervionense, generando una serie de sucesos que han concluido con la finalización del contrato del policía nacional en excedencia. Fuentes cercanas al conjunto blanquirrojo han confirmado la noticia adelantada por Radio Sevilla, asegurado a este periódico que ambas partes han llegado a un acuerdo para separar sus caminos.

Bernal llevaba desde el año 2015 perteneciendo a la disciplina laboral del Sevilla, aunque antes de su incorporación desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en la Policía Nacional, más concretamente formando parte de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que se especializa en control de masas y antidisturbios. Tras solicitar una excedencia del cuerpo, el que ha sido durante más de una década jefe de seguridad del combinado nervionense entró a trabajar en un club al que ha dedicado parte de su vida, afrontando además en estos últimos años uno de los momentos más convulsos de la historia reciente del cuadro hispalense con las constantes protestas en contra del Consejo de Administración.

La Policía Nacional controla a aficionados sevillistas en una de sus protestas en el Sánchez-Pizjuán. / David Arjona / Efe

Fuentes del propio Sevilla Fútbol Club aseguraban a este periódico que iban a respetar los procesos judiciales y que, en el caso de que haya una sentencia en firme por este asunto, llevarían a cabo sus medidas. La sucesión de acontecimientos ha desencadenado que todo esto se precipite, terminando de mutuo acuerdo la vinculación de Bernal con la entidad hispalense. El supuesto hurto tuvo lugar en un centro comercial del barrio de Nervión, del que el ya exdirector de seguridad del conjunto blanquirrojo sustrajo dos camisetas y unas gafas de sol antes de ser detenido por una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana para, posteriormente, ser trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. El delito de hurto se encuentra tipificado en el artículo 234 del Código Penal español, que condena "con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros".