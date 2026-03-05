Sevilla FC: La defensa de Suazo se queda sin argumentos

Gabriel Suazo llegó al Sevilla para reforzar una posición que el curso pasado había dejado muchas dudas, como era el lateral izquierdo. Pedrosa no terminó de cumplir las expectativas; y Carmona y Kike Salas tuvieron que ocupar ese puesto como soluciones de emergencia.

Reforzar esa posición era uno de los objetivos del club, y Suazo fue el primer movimiento de Antonio Cordón, ya que antes había llegado Alfon, aunque fue fichado por Víctor Orta. El internacional chileno fue presentado como un lateral consolidado, capaz de aportar solidez y experiencia al equipo, y en los primeros encuentros demostró estar a la altura. Pronto se ganó también el respeto del vestuario y es que en su cuarto partido con la camiseta del Sevilla, frente al Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán, llevó el brazalete de capitán.

Entrenador Matías Almeyda siempre ha respaldado y ha defendido al internacional chileno

Todo cambió tras su lesión en el sóleo, que le hizo perderse el derbi de la primera vuelta y de la que recayó después de jugar ante el Real Madrid. Desde entonces, su rendimiento ha caído notablemente, generando cada vez más dudas. Ante el Girona cometió un error grave en el tiempo añadido tras atropellar a un jugador del conjunto catalán en ese periodo de prolongación, aunque Vlachodimos evitó que tuviera consecuencias para el Sevilla. Tras ese partido, Almeyda, en la sesión de recuperación, mantuvo una larga conversación con el chileno.

En el derbi tampoco estuvo acertado. Cometió hasta nueve pérdidas de balón y fue amonestado a los diez minutos, sin aportar apenas nada en ataque. Todo lo contrario que Oso, quien quiere poner en aprietos a su entrenador. El alicantino se convirtió en un puñal por la banda izquierda, dio la asistencia a Alexis Sánchez en el 2-1, a pesar de llegar tras tres semanas de parón por lesión y sin ritmo competitivo.

Sin embargo, las actuaciones destacadas del natural de Torrevieja no son algo nuevo; en Mestalla un centro suyo provocó el autogol de Tárrega, y su entrada en el descanso ante el Girona mejoró al equipo.

Club Desde la parte noble de la entidad confían en el futuro de Oso y quieren atarlo con una renovación

El club es consciente de la importancia del canterano Oso y ya mantiene conversaciones con sus agentes para cerrar su renovación, con subida de cláusula incluida y la idea de que el próximo curso tenga ficha del primer equipo. Ante el Rayo Vallecano será titular debido a la sanción de Suazo, y a partir de ahí Almeyda tendrá que decidir cómo manejar esta situación.

El técnico argentino fue cuestionado sobre este tema antes del partido contra el Girona y dejó claro que Oso no era titular, que nadie hablaba del canterano antes de su irrupción en diciembre y que Suazo seguía ocupando el puesto por su “experiencia y condición de jugador de selección”. Sin embargo, cada vez es más difícil para Almeyda justificar la titularidad del chileno.