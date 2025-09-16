El Sevilla FC realiza la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes

El Sevilla FC ha cumplido este martes con el acto institucional de cada comienzo de temporada consistente en la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, un evento en el que consejo de administración, plantilla del primer equipo y cuerpo técnico se encomiendan a la Patrona de Sevilla y su archidiócesis para que, entre otras cosas, le respeten las lesiones, curiosamente el día que la enfermería se ha vaciado por completo tras entrenar ya Joan Jordán sobre el césped junto a los readaptadores. Los capitanes Gudelj y Marcao han sido los encargados de hacer la ofrenda en un acto que el club demoró, según explicó el presidente la semana pasada, para que pudiera estar la plantilla al completo una vez cerrado el mercado de fichajes.

José María del Nido Carrasco ha posado junto a los capitanes y también con el entrenador, Matías Almeyda, que se ha estrenado en un acto con mucho simbolismo y que el Sevilla lleva a cabo anualmente. Los jugadores, vestidos con el uniforme de paseo (un pantalón largo y un polo), han accedido a la Catedral por la Puerta de San Miguel, en la avenida de la Constitución, y se han encontrado con la Patrona de Sevilla aún montada en el paso tras la salida del pasado 15 de agosto. Muchos de los integrantes de la plantilla, sobre todo los nuevos fichajes, han aprovechado para hacer fotos y llevarse un recuerdo de tan impresionante marco.

Este acto institucional se ha llevado a cabo después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Los de Matías Almeyda preparan ya la visita al Alavés en Mendizorroza, este sábado en la quinta jornada de LaLiga EA Sports.