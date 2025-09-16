Joan Jordán se deja ver en un entrenamiento de récord para el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club ha sumado este martes la segunda sesión de entrenamiento en una semana prácticamente histórica para el cuadro hispalense. Con los regresos de Akor Adams y Chidera Ejuke, Matías Almeyda tenía ya a 24 de los 25 futbolistas profesionales del conjunto blanquirrojo a su disposición para el choque del próximo sábado ante el Alavés, sumándose a estos un Joan Jordán que ha vuelto a ejercitarse en solitario, en esta ocasión sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El centrocampista catalán, al que aún le quedan varias semanas para incorporarse al grupo, es el único jugador que permanece en la enfermería sevillista.

Después de empatar frente al Elche, haciendo una vez más de nuevo imposible el objetivo de ganar dos partidos consecutivos en competición regular, los nervionenses tratarán de sumar la segunda victoria del curso en Vitoria. El combinado babazorro lleva siete puntos en LaLiga tras ganar dos encuentros, empatar uno y perder otro en este arranque de temporada, tres más que los hispalenses que cayeron frente a Athletic de Bilbao y Getafe en las dos primeras jornadas. Almeyda, con una variedad de jugadores a su disposición, tratará de seguir mejorando los números de las últimas campañas mientras busca su once ideal tras un cierre de mercado frenético.

Almeyda realiza un control de pecho en un entrenamiento: "balones a mí". / Juan Carlos Vázquez

La defensa del Sevilla Fútbol Club parece, por el momento, la gran incógnita para el técnico bonaerense, que la cambió de forma radical el viernes ante el Elche. Optando por tres centrales y dándole galones a Marcao, Tanguy Nianzou y César Azpilicueta, el entrenador del cuadro blanquirrojo parece haber puesto la lupa en una zaga que ha encajado siete goles en los cuatros primeros partidos de la temporada. Tal y como informábamos ayer en Diario de Sevilla, Odysseas Vlachodimos sigue esperando su oportunidad en la portería mientras Orjan Nyland vuelve al candelero tras su actuación el pasado fin de semana, quedando la afición sevillista bastante descontenta, especialmente por el segundo tanto del cuadro ilicitano.