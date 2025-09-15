Vlachodimos espera su debut en pleno debate de la portería

Odysseas Vlachodimos (Stuttgart, 26-04-1994) es uno de los siete fichajes del Sevilla 2025-26 que aún no se ha estrenado. El otro es Fábio Cardoso. Matías Almeyda ha ido sacando a la palestra a los otros cinco en cuanto ha ido pudiendo; Suazo, Alfon, Azpilicueta, Batista Mendy y Alexis Sánchez. Estos tres últimos frente al Elche. Y el meta grecoalemán espera su debut mientras permanece latente el debate de la portería.

Orjan Nyland (Volda, 10-09-1990) siempre ha estado acompañado desde que arribara en el verano de 2024 por un halo de incertidumbre. Primero porque venía sin jugar apenas en su anterior destino, el Leipzig, que lo dejó libre a punto de cumplir los 33 años. Ahora, con 35 ya cumplidos, sigue siendo titular de un Sevilla en el que apenas tuvo competencia la temporada pasada tras la salida de Bono. La renovación de Álvaro Fernández por Víctor Orta fue un error que ha intentado enmendar Antonio Cordón fichando a Vlachodimos, aunque sin poder dar salida al meta riojano.

El pico alto de Nyland en Montilivi

Frente al Elche, Nyland recrudeció el debate por la forma en la que encajó el 1-2. La barrera pareció demasiado escueta para la distancia del golpe franco de Rafa Mir, quien la evitó con un disparo de rosca por fuera con facilidad. En Nervión, el noruego parece sentir la presión de una grada que no le perdona cierta inseguridad en las salidas. El viernes no hizo ninguna parada, cero, aunque también lo probaron poco. Pero la ratio de goles evitados fue negativa (-1,14) según Sofascore.com.

Contrastó su actuación con la de Montilivi: cinco paradas, tres a tiros dentro del área y una ratio de goles evitados positiva (1,96). Realizó despejes hasta con la cara y contribuyó al triunfo. Pero no termina de convencer y el sevillismo quiere ver a Vlachodimos.

Circunstancias similares en el curso anterior

Sucede que el meta grecoalemán llega en una situación muy parecida a la de Nyland hace dos campañas. El noruego, con 63 internacionales con su país, apenas había jugado 3 partidos con el Leipzig la temporada previa a firmar por el Sevilla. Y en la anterior, en la que militó en la Championship inglesa, segunda división, disputó en sus dos etapas 13 partidos: 10 con el Reading y tres con el Bournemouth.

Vlachodimos lleva dos años casi inédito. Entre el Nottingham Forest (7) y el Newcastle (1) sólo ha participado en 8 encuentros oficiales en las dos campañas precedentes en la Premier. Eso sí, en el Benfica sí fue titularísimo con 225 partidos entre 2018 y 2023 antes de su estéril desembarco en Inglaterra. Sin embargo, es cuatro años más joven y en el debate también pesa que el aficionado siempre quiere ver al nuevo.

Almeyda debe tratar con tacto la rotación en la portería, en un equipo sin competición europea y que tendrá rivales muy endebles en las primeras eliminatorias coperas, ya a finales de octubre.