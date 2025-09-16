Un días más, Alexis Sánchez se sigue erigiendo como líder en un Sevilla Fútbol Club que continúa buscando referentes dentro del vestuario. En la sesión de entrenamiento de este martes, el chileno ha vuelto a mostrar su exigencia con sus compañeros, buscando la perfección en un ejercicio de pases con los canteranos Oso y Kike Salas. Tras eso, el ex de Udinese ha sido el primero en una práctica de velocidad, asegurando que se había "comido con papas fritas" al resto del grupo.