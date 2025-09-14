La redención de Lulo Dasilva: de un posible adiós a ganar el derbi de filiales

El Sevilla Atlético consiguió este pasado sábado su primera victoria en este curso 2025/2026 ante un Betis Deportivo que aún no conocía la derrota en Primera Federación. Los de Jesús Galván, que venían de perder ante el Ibiza y empatar frente al Europa, se llevaron el gato al agua en el derbi de filiales gracias a un tanto del canterano Lulo Dasilva que, precisamente, había pasado por los escalafones inferiores del conjunto verdiblanco. El centrocampista sevillano hizo el único gol del encuentro en el minuto 23 del mismo con un zapatazo lejano imposible para el meta bético entre la colocación y la marabunta de jugadores que se encontraban dentro del área.

Además de lo importante que supone ganar un choque con tanta carga emocional, para el canterano sevillista esta diana ha sido una forma de reivindicarse tras un verano en el que parecía estar más fuera que dentro del Sevilla Fútbol Club. Muchos fueron los clubes interesados en hacerse con sus servicios, teniendo además en cuenta que esta temporada dejaba de ser sub 23 por lo que no podría ir convocado con el primer equipo sin tener ficha del mismo. Sin embargo, ninguna de las ofertas convencieron al futbolista, que decidió permanecer vinculado a la entidas hispalense con la que tiene contrato hasta el próximo año.

Desde que debutase con el Sevilla Atlético en el curso 2021/2022, Lulo se ha ido consagrando en la entidad blanquirroja hasta el punto de ser uno de los capitanes este año. Una rotura de ligamento cruzado casi al final de la temporada 2023/2024 cortó la proyección del mediocentro, indiscutible para todos los entrenadores que pasaban por el banquillo nervionense. Sin embargo, su recuperación fue existosa y el 26 de enero de este mismo 2025 volvió a los terrenos de juego en la victoria de los suyos sobre el Algeciras.

El 'derbi chico' fue su partido 101 con la elástica del filial sevillista, habiendo anotado cuatro dianas que han supuesto cuatro puntos para el cuadro nervionense. Lulo, sin duda uno de los favoritos de la afición blanquirroja, deberá demostrar este curso su valía si quiere que Matías Almeyda termine fijándose en él para el primer equipo. Estos meses a las órdenes de Jesús Galván, los últimos antes de que finalice su contrato con el combinado hispalense, se antojan claves para un futbolista que ha demostrado por activa y por pasiva no sólo su compromiso con la entidad, sino sus ganas de triunfar en el mismo. Ahora queda en él mantener el nivel y en el Sevilla Fútbol Club decidir si, finalmente, le dan una oportunidad con los mayores.